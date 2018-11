: #DecretoSicurezza, via libera dal Senato. #Salvini esulta: 'Giornata storica,sciacalli si rassegnino, al governo pe… - Agenzia_Ansa : #DecretoSicurezza, via libera dal Senato. #Salvini esulta: 'Giornata storica,sciacalli si rassegnino, al governo pe… - Giorgiolaporta : #Brasile: il candidato di destra #Bolsonaro vince le elezioni. Matteo #Salvini esulta e chiede l'estradizione del… - LegaSalvini : #Salvini: sulla carta d’identità ritornano «madre» e «padre» -

"Si rassegnino gli sciacalli.Questoandrà avanti a lavorare per 5",dice il ministro dell'Internoin conferenza stampa al Viminale dopo l'ok del Senato al dl sicurezza. Sulla diversa posizione rispetto ai 5S sulla prescrizione,dice:"La risolviamo velocemente questa diatriba. Nessuno riuscirà a intristirmi in questa giornata".Nel merito dice:"L'unico rischio è avere processi che non finiscono mai. Voglio tutelare gli innocenti e mandare in galera i colpevoli.Troveremo l'accordo con i Cinque Stelle".(Di mercoledì 7 novembre 2018)