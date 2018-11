Salone di San Paolo - La Jeep Renegade Willys e le altre novità

Ford - Al Salone di San Paolo con novità e concept : La Ford è presente al Salone di San Paolo con novità di prodotto e con alcune showcar: accanto alle concept Ranger Storm, Ranger Black Editione e Ka Urban Warrior troviamo infatti l'anteprima nazionale dei model year 2019 dell'Ecosport, della Fusion Energi, della Mustang, della Ka, dell'F-150 Raptor e della Edge ST, inoltre viene esposta la inedita Suv Territory, già annunciata per il mercato cinese.Tre showcar su base Ranger e Ka. La ...

Dalla Fiat Fastsback alla Vw Tarok - ecco le novità del Salone di San Paolo : L'automotive è da sempre fra i settori più trainate per l'economia. E Fca è il Gruppo leader sia per numero di unità vendute che per impianti di produzione. Rapporti24 30 ottobre 2018 Auto, tutte le ...

Jeep presenta 4 nuove auto al Salone di San Paolo fra cui due versioni speciali : La nuova Jeep Wrangler arriverà in Brasile nel corso della prima metà del 2019 nelle versioni Sport a 2 porte, Unlimited e Sahara a 4 porte e Rubicon come variante dedicata completamente all'off-road.

Fiat - Tutte le novità del Salone di San Paolo : In occasione del Salone di San Paolo la Fiat ha esposto gran parte della propria gamma brasiliana, presentando anche alcune novità in anteprima mondiale. Tra queste spicca, come anticipato, la concept Fastback che è stata affiancata da una serie di modelli speciali appositamente allestiti per la kermesse paulista, come le Cronos Sport, Argo Sting e Toro Rescue, oltre a modelli totalmente inediti per il mercato sudamericano, come la Fiat 500X ...

Fiat Toro SUV : sarà lei la misteriosa concept svelata al Salone di San Paolo? [FOTO] : L’attesa concept car svelata a San Paolo potrebbe essere la versione SUV della Fiat Toro Fiat aveva annunciato che in occasione del Salone dell’auto di San Paolo 2018 avrebbe svelato un’inedita concept car. Con ogni probabilità il misterioso prototipo potrebbe essere un SUV, inoltre nelle ultime ore in rete stanno circolando insistenti “rumors” che parlano del probabile debutto della variante SUV della Fiat Toro, proposta fino ad oggi in ...

