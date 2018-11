Russia | Mosca | sanzioni USA presenti e future sono illegali

CONTE IN Russia : PUTIN CI SALVERÀ?/ Il ‘nodo’ titoli di Stato e l’invito : “vorremmo di nuovo G8 con Mosca” : CONTE a Mosca: nasce l’asse Italia-RUSSIA. Ultime notizie, PUTIN e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:45:00 GMT)

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia sconfitta a Mosca - la Russia passa 34-20 : Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, maturata in quel di Mosca, al cospetto di una Russia padrona di casa decisamente superiore agli azzurri e fortemente candidata al passaggio del turno. Dopo una primissima fase di studio, Timur Dibirov e compagni allungano dal 3-3 fino al 10-3, con il parziale spezzato solamente dalla rete del mancino ...

Italia-Russia - Sace Simest : ecco perchè Mosca è partner strategico : Roma, 24 ott., askanews, - Sace Simest, rappresentata dall'amministratore delegato di Sace Alessandro Decio, è parte della ristretta delegazione imprenditoriale al seguito del Presidente del Consiglio ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima giornata : Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, che porteranno gli azzurri a Mosca, per affrontare domani la Russia, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria. Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano ...

Conte a Mosca - governo ha 'idee chiare' in relazioni con Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - 'Nelle nostre relazioni c'è stata una pausa di qualche mese, era inevitabile dopo le elezioni italiane di marzo 2018'. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro consigliere ...

Tensione Usa-Russia - Mosca : "Noi non attaccheremo mai per primi" : L'intenzione di ritirarsi di certo causa preoccupazione, perché tali passi, se fossero effettivamente presi, renderebbero il mondo più pericoloso '. Queste le conclusione del portavoce del Cremlino. ...

Russia - Spartak Mosca : esonerato Carrera : Il matrimonio tra Massimo Carrera è lo Spartak Mosca è finito. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal Tula, il club russo ha comunicato l’esonero dell’allenatore italiano tramite il sito ufficiale. Al tecnico – vincitore del campionato russo alla prima stagione coi moscoviti – costa caro un avvio di stagione in salita, caratterizzato dalla precoce eliminazione nei preliminari di Champions e dall’andamento ...

Conte a Mosca - 'primo contatto a livello così alto' Italia-Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - Il viaggio di Giuseppe Conte a Mosca, sarà il 'primo contatto a livello così alto' tra le autorità russe e il nuovo governo italiano. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro ...

Conte a Mosca - "primo contatto a livello così alto" Italia-Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - Il viaggio di Giuseppe Conte a Mosca, sarà il "primo contatto a livello così alto" tra le autorità russe e il nuovo governo italiano. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro ...

Trump : 'Via gli Usa dall'accordo nucleare con la Russia' - Mosca : passo molto pericoloso : Gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia . Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato. "...

Kasatkina zarina in Russia : rimonta strepitosa su Jabeur e successo davanti al pubblico di Mosca : Daria Kasatkina fa felice il pubblico del WTA di Mosca: la tennista russa supera Ons Jabeur in rimonta e vince il suo secondo titolo in carriera Daria Kasatkina trionfa davanti al pubblico di casa. La tennista russa si impone nella finale del WTA di Mosca contro una solida Ons Jabeur, sorprendente tennista tunisina la cui 101ª posizione nel ranking WTA non ne rispecchia le reali abilità. La tennista nord africana parte infatti fortissimo, ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista i quarti di finale in Russia! Herbert ko in due set : Un grande Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, numero 46 del mondo, ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 ATP, con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5) al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da due tie-break. L’altoatesino conquista l’accesso ai quarti di finale dove ...

Salvini a Mosca ha spiegato cosa farà l'Italia per fermare le sanzioni alla Russia : Il governo farà di tutto per contrastare chi vuole dividere Italia e Russia e cercherà di convincere i partner europei dell'assurdità delle sanzioni. È il messaggio che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha lanciato oggi a Mosca alla comunità imprenditoriale italiana, riunita per l'assemblea generale di Confindustria Russia, che da anni lamenta le forti perdite causate dalle sanzioni ...