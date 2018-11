Rugby | Test Match Italia-Georgia | i reparti delle due squadre a confronto

Rugby - Italia-Georgia : test match sabato a Firenze con diretta tv su Dmax : L’Italia del Rugby ha debuttato nel peggiore dei modi nella serie di test match autunnali. Gli azzurri sono stati sconfitti con un netto 54-7 dall’Irlanda. I ragazzi del ct Conor O’Shea avevano chiuso la prima frazione di gioco sul 14-7, dimostrando attenzione difensiva e aggressione sugli avversari. Nella ripresa, invece, non c’è stata praticamente partita, con gli irlandesi capaci di mettere a segno un parziale di 40-0. La sconfitta era ...

Rugby – Cattolica Test Match : l’Italia in raduno a Firenze : L’ItalRugby in raduno a Firenze in vista dei Cattolica Test Match 2018. Sabato la prima sfida contro la Georgia Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei trentadue giocatori convocati per i Cattolica Test Match 2018, al via sabato al “Franchi” di Firenze contro la Georgia (ore 15, DMAX Canale 52). Gli Azzurri arriveranno nel tardo pomeriggio nel capoluogo toscano, reduci dalla ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il Test Match con la Georgia. Tornano Parisse - Allan e Polledri : Conor O’Shea ha diramato l’elenco dei convocati della Nazionale italiana di Rugby che, reduce dal pesante ko di sabato a Chicago (Stati Uniti) contro la n.2 del ranking Irlanda (54-7), tornerà in campo per i tre Cattolica Test Match tra le mura amiche che si disputeranno a novembre: il primo in ordine di tempo sarà il confronto di sabato 10 novembre al “Franchi” contro la Georgia, in programma alle ore 15 a Firenze. Il tecnico ha ...

Italia-Georgia - Test Match Rugby 2018 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Secondo appuntamento su quattro per la Nazionale italiana di Rugby nei Test Match di novembre. Dopo la brutta prestazione di sabato a Chicago con gli Stati Uniti gli azzurri tornano nel Bel Paese per affrontare in uno scontro fondamentale la Georgia in quel di Firenze. Andiamo a scoprire il programma e gli orari dell’incontro, oltre a come seguirlo in TV. Test Match Rugby novembre 2018 10 novembre ore 15.00 Italia-Georgia (a ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia rientra da Chicago - domani i 31 convocati per la Georgia : L’Italia rientrerà nella notte da Chicago, dove ieri ha subito una sonora sconfitta dall’Irlanda: la Nazionale di Rugby deve preparare la sfida di sabato prossimo in programma a Firenze contro la Georgia, per la quale domani il CT Conor O’Shea diramerà l’elenco dei 31 convocati. Oggi hanno parlato al sito federale gli azzurri Tito Tebaldi e Mattia Bellini. Bellini ha detto della gara di ieri: “Nel secondo tempo i ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario e gli orari delle prossime partite dell’Italia. Come vederle in tv : Conclusa con una bella batosta la trasferta americana, l’Italia del Rugby torna nel Bel Paese per i tre Test Match di Novembre che la attendono ancora. Nelle prossime tre settimane ci saranno sfide durissime e davvero molto emozionanti dove gli azzurri di Conor O’Shea andranno a caccia di qualche risultato importante. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle prossime partite e Come seguirle in TV. 10 Novembre ore 15.00 ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Italia-Scozia 38-0. Tre mete per Sillari : L’Italia batte la Scozia per 38-0 a Calvisano nel primo dei due Test Match autunnali di Rugby femminile che attendono le ragazze di Di Giannatonio: sei le mete azzurre, tre delle quali portano la firma di Sillari, migliore in campo. Con questo largo successo le italiane guadagnano anche 36 centesimi di punto nel ranking mondiale, puntellando la settima posizione. Nel primo tempo le azzurre partono a tutta birra ed al 5′ Sillari va in ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia sperimentale non convince con l’Irlanda. Da salvare solo il primo tempo : Una prima uscita da dimenticare. Se la giustificazione delle assenze può essere valida, c’è da dire che anche per quanto riguarda l’Irlanda erano tante le stelle che mancavano all’appello in terra statunitense. La Nazionale italiana di Rugby esce sconfitta per 54-7 nel primo di quattro Test Match di novembre: a Chicago gli azzurri di Conor O’Shea soffrono tremendamente gli attacchi dei Verdi, con l’incapacità di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Irlanda-Italia 54-7. Conor O’Shea : “Sono deluso per i nostri errori” : L’Italia del Rugby ha perso per 7-54 contro l’Irlanda nel primo Test Match della finestra autunnale: gli azzurri sono crollati nella ripresa dopo aver chiuso sotto 7-14 la prima frazione. L’unica meta azzurra porta la firma di capitan Michele Campagnaro, che a fine partita ha parlato al sito federale assieme a Conor O’Shea. Il CT della Nazionale ha così esordito: “Alla fine del primo tempo abbiamo fatto un grande ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Irlanda 7-54. Le pagelle degli azzurri - un vero e proprio disastro : Si sapeva che sarebbe stata durissima: a Chicago, nella prima uscita dei Test Match di novembre, con una formazione più che altro sperimentale, la Nazionale italiana di Rugby viene sconfitta dall’Irlanda, detentrice del Sei Nazioni e numero due del ranking mondiale, per 54-7. Una sola meta per la squadra guidata da Conor O’Shea ed un secondo tempo da dimenticare. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle degli azzurri. Luca ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Irlanda-Italia 54-7. Unica meta azzurra di Campagnaro : Severissima lezione impartita dall’Irlanda all’Italia del Rugby in quel di Chicago: i detentori del Sei Nazioni asfaltano gli azzurri nella ripresa e vincono per 54-7 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 14-7. Alla fine saranno otto le mete dei Verdi, mentre l’unico lampo azzurro è firmato da capitan Campagnaro al tramonto dei primi quaranta minuti. Nel primo tempo la pressione irlandese porta subito i frutti sperati ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Galles-Scozia 21-10. La Doddie Weir Cup resta a Cardiff : La Doddie Weir Cup resta al Galles: a Cardiff i padroni di casa battono per 21-10 la Scozia nel primo Test Match della finestra autunnale e raggranellano anche qualche centesimo di punto nel ranking mondiale. Sfida decisa nei primi 50′ di gara, con i gallesi bravi nel finale a respingere gli assalti ospiti in 14 contro 15. Nel primo tempo i padroni di casa mostrano la volontà di concretizzare ogni occasione possibile per incamerare punti e ...

LIVE Italia-Irlanda - Test match Rugby in DIRETTA : azzurri a Chicago a caccia dell’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo di quattro Test match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, affrontano alle 21 (orario italiano) in quel di Chicago l’Irlanda, numero due del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Una trasferta nordamericana (si tornerà in Italia per le altre tre sfide) con un incontro durissimo dunque per la squadra tricolore che va a caccia di ...