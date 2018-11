Rugby | l inno dalla piazza sugli schermi così la Georgia spaventa l Italia

Rugby – Giammarioli rinnova con le Zebre fino al 2021 : Il flanker Renato Giammarioli in bianconero fino al 2021. L’azzurro ha rinnovato il contratto con lo Zebre Club per altri due anni Parma, 26 Settembre 2018 – Un altro importante rinnovo contrattuale per lo Zebre Rugby Club che si è assicurato le prestazioni della terza linea Renato Giammarioli per altre due stagioni, fino al 30 Giugno 2021. Arrivato in pianta stabile nella rosa bianconera durante l’estate 2017, il laziale si è subito ...