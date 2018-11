Ronaldo | dal 2006 ha fatto più gol della Juve in Champions

Cristiano Ronaldo ‘fa 400’ : CR7 premiato dal presidente Andrea Agnelli con una maglia speciale : Cristiano Ronaldo festeggia quota 400 gol nelle squadre di club, ecco come CR7 ha festeggiato l’obiettivo raggiunto all’Allianz Stadium Dopo la doppietta contro l’Empoli, nell’ultimo incontro di Serie A, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 400 gol nelle squadre di club in cui ha giocato. Per l’occasione il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha consegnato a CR7 una maglia speciale che celebra proprio il ...

FIFA del Lupo : scandalo TOTW - ancora fuori Ronaldo! Ma se giocasse in Liga... : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Juventus - tutta la verità di Ronaldo : “via dal Real per colpa di Perez - vi dico che cosa mi ha fatto” : Il campione portoghese ha parlato del suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, spiegando i motivi del suo addio ai blancos Una lunga intervista per spiegare la propria verità, facendo luce su argomenti mai trattati fino a questo momento. Cristiano Ronaldo esce allo scoperto, lo fa parlando ai microfoni di France Football e svelando i motivi del suo addio al Real Madrid. AFP/LaPresse Niente a che vedere con i soldi, ma un rapporto ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro - CR7 torna a parlare : “dalla mia compagna alla mia famiglia - ecco cosa ho dovuto fare” : Cristiano Ronaldo torna a commentare le accuse di stupro: le parole dell’attaccante portoghese della Juventus “È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare“. Cristiano Ronaldo torna così, in un’intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. ...

Lazio-Inter - quanti ricordi : dal 5 maggio a Ronaldo... : Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter: ecco chi è il figlio di Jindong Lazio-Inter è una partita da mille storie e altrettanti volti. E per molti sarà sempre una data: 5 maggio. Anno 2002, i ...

Cristiano Ronaldo - un tartufo in regalo dalla città di San Miniato : 'Ecco il nostro Pallone d'Oro' : La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo , 2,5 chilogrammi nel 1954, poi donato all'allora presidente Usa Harry Truman, ndr, per il più grande calciatore del mondo", ha spiegato all'...

La difesa di Cristiano Ronaldo : «Io sono un esempio dentro e fuori dal campo» : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Io sono un esempio dentro e fuori dal campo». Punto e a capo. È forte come un attacco la difesa di Cristiano Ronaldo che, per la prima volta, parla ufficialmente anche delle vicende extra calcistiche nella conferenza stampa a Manchester alla vigilia della partita di Champions League fra la sua squadra attuale, la ...

FIFA 19 - Cristiano Ronaldo sparisce dal trailer : Dybala è la star del videogioco : Una decisione praticamente inedita per la casa nota in tutto il mondo, altro non fosse che nel promo precedente Ronaldo era quasi dappertutto. Solo cinque secondi di presenza su un minuto e ...

Cristiano Ronaldo - lo stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Madalina Ghenea : 'Rispetto per Ronaldo' : Nessuno vuole credere all'idea di un Cristiano Ronaldo violentatore. In attesa di conoscere la verità, il caso Mayorga non sembra scatenare l'ondata di denunce auspicato dal legale della ragazza che ...