Roma - traffico in tilt sul Gra : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - traffico in tilt sul Grande raccordo anulare di Roma. In seguito al ribaltamento di un mezzo pesante, avvenuto la notte scorsa sul Gra in carreggiata interna - riferisce Astral Infomobilità - è chiusa la corsia di marcia lenta al km 38+500 all'altezza della Casilina. In ca

Traffico Roma. Incidente sul GRA galleria Appia : Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è chiusa temporaneamente la carreggiata interna a causa di un Incidente all’interno della galleria Appia, all’altezza del km 44,000. Nell’Incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 3 veicoli. Il Traffico è deviato allo svincolo Appia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel ...

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

Roma - strage di alberi e traffico in tilt : Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto ...

Roma - strage di alberi e traffico in tilt : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto comunicato da InfoAtac, sulla metro B la circolazione è sospesa tra Piramide e

Maltempo : traffico rallentato nell’alta velocità Roma-Firenze : Sta tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, rallentato dalle 14.55 alle 16.20, per un guasto agli impianti di circolazione fra Orte e Settebagni, provocato dal Maltempo. E’ quanto rende noto il sito di Rfi. I treni in viaggio hanno percorso la linea convenzionale con ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro regionali della linea FL1, Orte – Fiumicino Areoporto sono ...

Sciopero - traffico impazzito sulla tangenziale a Roma : traffico congestionato sulla tangenziale di Roma in direzione San Giovanni. Code a causa dello Sciopero generale dei trasporti.

Sciopero generale - a Roma traffico in tilt. Disagi in tutta Italia per aerei e treni - «garantite solo le Frecce» Diretta : Un venerdì da incubo per i trasporti in molte città Italiane, per via dello Sciopero generale di tutte le categoria di lavoratori, indetto dai sindacati e che interessa vari...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Maltempo - grandine a Roma : una scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

Treno travolge e uccide uomo - traffico bloccato sulla Napoli-Roma : Tags: caserta cronaca italia napoli notizie nazionali roma traffico bloccato Treno travolge e uccide uomo Precedente

Roma - SCIOPERO ATAC : AUTOBUS E METRO A SINGHIOZZO/ Ultime notizie : Ztl aperta - traffico e code : ROMA, SCIOPERO ATAC di 24 ore: stop di AUTOBUS, METRO e treni. Ultime notizie: Ztl aperte e regolari i bus della Tpl. Disagi per i cittadini ROMAni nella giornata di oggi(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Roma - traffico in tilt vicino all'ospedale Sant'Andrea : rischio blocco ambulanze : Viabilità nel caos attorno all' ospedale Sant'Andrea di Roma , dove c'è il rischio che si blocchi il servizio ambulanze . A lanciare l'allarme è la direzione generale del nosocomio secondo cui il ...

Roma - parcheggio dell’ospedale era scorciatoia per le auto. Lo chiudono ma il traffico va in tilt : ‘Ambulanze bloccate’ : Il parcheggio dell’ospedale diventato una scorciatoia, una via di fuga sempre più frequentata tanto da congestionarsi a sua volta e rendere impossibile il passaggio di ambulanze e personale sanitario. Una soluzione “alla Romana” istituzionalizzata due anni fa grazie a un protocollo d’intesa ma oggi archiviata dalla direzione commissariale del nosocomio. Così, da giorni il traffico nel quadrante nord della città è letteralmente impazzito, tanto ...