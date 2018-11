Roma | tifosi con daspo lo stesso a Francoforte | situazione aggravata

Roma - giocatori e Pallotta contestati dai tifosi dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i tifosi della Roma (Video) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...

I tifosi del CSKA feriti nell'incidente della metro di Roma faranno causa al comune - : I tifosi russi che sono rimasti feriti nella stazione della metropolitana Repubblica di Roma la settimana prossima faranno causa al comune della capitale. Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, ...

Fiorentina-Roma : 2500 tifosi giallorossi : ANSA, - FIRENZE, 2 NOV - Settore ospiti tutto esaurito allo stadio Franchi di Firenze per il match Fiorentina-Roma che si giocherà domani alle 18. Oltre ai 2.500 supporter che troveranno posto nel '...

Roma : attesi 500 tifosi della Spal - vigilanza ai caselli nord di Roma : Roma – Si e’ appena concluso il Tavolo Tecnico, presieduto dal questore di Roma Guido Marino per l’incontro di calcio Lazio-Spal, in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico. L’apertura dei cancelli e’ prevista alle 10.30 e assisteranno all’incontro circa 35mila spettatori, di cui 500 tifosi ospiti che giungeranno con 4 pullman minivan e auto private. I mezzi dovranno essere parcheggiati nel settore ...

Inter - Spalletti a muso duro contro i tifosi della Lazio : "Forza Roma" : L' Inter di Luciano Spalletti ha vinto bene in casa della Lazio di Simone Inzaghi con un netto 3-0 che rilanciano così le ambizioni nerazzurre. La doppietta del sempre più decisivo Mauro Icardi e del ...

Napoli - assalto ai tifosi della Roma : arrestati cinque ultrà della curva B : Personale della Digos della Questura di Napoli ha eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Carmine Cacciapuoti, Diego Infante e Carmine...

Metro Roma : i tifosi russi non saltavano sulla scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Sembra che i tifosi sulla scala mobile crollata a Roma non stessero saltando : Lo mostra un nuovo video e pare anche lo sostenga l'indagine dell'ATAC, contraddicendo le prime affrettate dichiarazioni di Raggi e Salvini The post Sembra che i tifosi sulla scala mobile crollata a Roma non stessero saltando appeared first on Il Post.

Roma - nuovo video del cedimento delle scale mobili. I tifosi russi : “Non stavamo saltando” : Niente cori e nemmeno un salto lungo le scale mobili. È quanto testimonierebbe il video pubblicato dalla pagina Facebook Cska fans against racism, in cui un tifoso della squadra russa, impegnata martedì 23 ottobre contro la Roma, all’Olimpico, ha immortalato col telefono, in soggettiva, il momento dell’incidente in cui sono rimaste ferite 24 persone, di cui una in modo grave, alla fermata Repubblica. I supporter della squadra russa, ...