Roma punta alla procedura soft

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...

Roma Pausa Museo : appuntamenti fino a Natale : Passare la Pausa pranzo all’interno di un Museo accompagnati da un intermezzo musicale o teatrale. E’ possibile grazie alla nuova stagione

Su «la Lettura» in edicola l’ultima puntata del Romanzo A Milano evento con gli autori : Nell’inserto #362, in edicola da domenica 4 a sabato 10 novembre, Sandro Veronesi firma la puntata conclusiva della storia cominciata lo scorso 22 luglio Lunedì 5 a Milano l’evento con gli autori nella Sala Buzzati del «Corriere della Sera»

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con un'adolescente : esami su dente - Spunta una pista alternativa : La sparizione misteriosa della moglie del custode - L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera , ebbe numerosi litigi con sua moglie, fino a quando quest'ultima sparì in circostanze mai chiarite. Un ...

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con un'adolescente - Spunta una pista alternativa : La sparizione misteriosa della moglie del custode - L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera , ebbe numerosi litigi con sua moglie, fino a quando quest'ultima sparì in circostanze mai chiarite. Un ...

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con unadolescente - Spunta una pista alternativa : Le ossa trovate nella Nunziatura apostolica a Roma sarebbero compatibili con un'adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni, come lo erano sia Emanuela Orlandi sia Mirella Gregori al momento ...

Corri per il Verde - tutto pronto per l’edizione 2018 : appuntamento a Roma domenica 4 novembre : L’edizione 2018 prenderà il via domenica 4 novembre a Roma, con la classica tappa d’apertura alla Riserva naturale della Valle dell’Aniene Sono passati 47 anni dall’esordio di ‘Corri per il Verde’, la corsa campestre a tappe più longeva del Centro Italia, divenuta un punto di riferimento per centinaia di podisti Romani e non. L’edizione 2018 prenderà il via domenica 4 novembre a Roma, con la ...

Bookmaker puntano su Roma fuori dall'Ue : Roma, 31 OTT - Per i Bookmaker inglesi l'Italia è la principale candidata all'uscita dall'Unione Europea. L'"Italexit", stando ai dati riferiti dall'agenzia specializzata Agimeg, si gioca a 3,00, ...

Atletica - Diamond League 2019 : definite le gare per il Golden Gala di Roma. Appuntamento il 6 giugno : Oggi la IAAF ha ufficialmente presentato la Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante dell’Atletica leggera che per il prossimo anno prevede ben 14 tappe in quattro Continenti: si incomincerà a Doha (Qatar) il 3 maggio e si proseguirà con appuntamenti costanti fino alle Finali di Zurigo (29 agosto) e Bruxelles (6 settembre) che per la prima volta nella storia precederanno i Mondiali in programma a inizio autunno nella capitale ...

Roma - per la difesa spunta Nastasic : Si tratta - secondo la Gazzetta dello Sport - di Matija Nastasic, 25 anni, centrale dello Schalke 04, ed ex di Partizan, Fiorentina e Manchester City. Tra l'altro, il giocatore serbo all'occorrenza ...

Roma - omicidio Desirée : spunta un italiano che avrebbe fornito il mix di droghe letali : Come è inevitabile che sia, continua a far discutere e a suscitare numerose polemiche e tanta indignazione il caso dell'omicidio di Desirée Mariottini [VIDEO]. La giovane ragazza sedicenne, prima violentata e poi uccisa a Roma, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, da un gruppo di persone dopo averle somministrato un mix letale di stupefacenti e psicofarmaci che sarebbero stati forniti da un ragazzo italiano che al momento è ricercato dalle ...

DIRETTA / Latina Virtus Roma (risultato finale 82-84) streaming video e tv : Roma la spunta nel finale : DIRETTA Latina Virtus Roma, info streaming video e tv: derby regionale al PalaBianchini, nel girone Ovest di basket Serie A2 si affrontano due squadre reduci da vittorie infrasettimanali(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:53:00 GMT)

La nuova Lega di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord : Il nuovo Statuto della Lega prevede un simbolo nel quale con la parola "Nord" scompare anche Alberto da Giussano. Alla...

Serie A - giornata 10 : riflettori puntati su Napoli-Roma e Lazio-Inter. I pronostici di William Hill : Ad aprire la decima giornata di campionato la sfida tra Atalanta e Parma: favoritissima la squadra di casa, che arriva dalla spettacolare vittoria per 5-1 contro il Chievo. William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, quota il successo dei bergamaschi a 1.35, mentre il segno 2 moltiplica la posta per 8.50; il pareggio, invece, è un’opzione da 5.25. A seguire la Juventus gioca in trasferta contro l’Empoli per consolidare la vetta: ...