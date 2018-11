Roma | Manolas | ' Sono l' uomo Champions! Vittoria che deve darci certezze anche per il

Roma : Manolas - vittoria Mosca dà certezze : Così Kostad Manolas commenta a Sky Sport la vittoria della Roma a Mosca, contro il Cska per 2-1. "Sono convinto che avremo la continuità giusta per prendere i punti - aggiunge il difensore dei ...

Roma - Manolas : 'Sono l'uomo Champions' : Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di CSKA Mosca-Roma Contro un avversario molto forte abbiamo visto la vera Roma. 'Sì, era un partita molto complicata, una squadra che sa giocare la palla, però abbiamo visto che ...

Champions - Cska Mosca-Roma 1-2 : in gol Manolas - Sigurdsson e Pellegrini : La Roma vince a Mosca 2-1 ed ipoteca seriamente l'accesso agli ottavi finale di Champions. Ora ai giallorossi basterà fare un punto con Real Madrid e Viktoria Plzen per essere sicuri del passaggio del ...

Cska-Roma 1-2 - Di Francesco a un passo dagli ottavi : in gol Manolas e Pellegrini : MOSCA - Dopo le amnesie del campionato, arriva puntuale il ricostituente chiamato Champions. A Mosca la Roma bissa il successo dell'Olimpico contro il Cska e si porta ad un passo dal traguardo degli ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Champions League - CSKA Mosca-Roma 1-2 : Manolas e Pellegrini - i giallorossi ipotecano la qualificazione [FOTO e VIDEO] : 1/21 Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 07/11/2018 Mosca ...

?Cska-Roma 1-2 : Manolas più Pellegrini - giallorossi a un punto dalla qualificazione : La Roma batte il Cska Mosca in trasferta per 2-1 in Champions League e vola a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. In gol Manolas, Sigurdsson e Lorenzo Pellegrini. Va detto...

Roma formato Champions - Manolas e Pellegrini ‘riscaldano’ il CSKA : ottavi di finale ad un passo : La squadra giallorossa vince anche in Russia e sale a nove punti in classifica, basta un punto alla formazione di Eusebio Di Francesco per brindare agli ottavi Sbadata in campionato, efficace e cinica in Champions League. La Roma non lascia scampo al CSKA Mosca e si prende tre punti pesantissimi anche al Luzhniki, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Luciano Rossi/LaPresse Ci pensano Manolas e ...

Cska-Roma 1-1 La Diretta Vantaggio di Manolas - pari di Sigurdsson : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - si va negli spogliatoi con la rete di Manolas : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE : finisce il primo tempo – Il Video del gol di Manolas : 46′ finisce il primo tempo 45′ Tiro di Sigurdsson, Olsen para 45′ Ci sarà un minuto di recupero 43′ Tiro dai 30 metri di Bijol, Olsen blocca a terra 39′ Occasione per il Cska, confusione in difesa, palla a Sigurdsson che di testa manda fuori 37′ Punizione di Magnusson, palla a lato di poco 31′ […] L'articolo Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE: finisce il primo tempo – Il Video del gol di ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - Manolas sblocca subito la partita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...