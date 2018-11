Roma | Di Francesco | ' Stiamo crescendo | ma non dobbiamo scherzare Vittoria importante'

Roma - Di Francesco : 'Potevamo fare molto meglio' : Eusebio Di Francesco, intervenuto nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': 'Abbiamo fatto un risultato importante, - ha dichiarato - ma potevano fare molto meglio nella gestione della gara e segnare il terzo gol. Siccome abbiamo la qualità per giocare in verticale in ...

Roma - Di Francesco : "Partite da chiudere prima. Non voglio che si scherzi troppo..." : Eusebio Di Francesco dopo l'importante vittoria in Russia sul Cska Mosca che avvicina i giallorossi agli ottavi è soddisfatto per metà: "Stiamo crescendo - spiega ai microfoni di Sky Sport -. Ma ...

Cska-Roma 1-2 - Di Francesco a un passo dagli ottavi : in gol Manolas e Pellegrini : MOSCA - Dopo le amnesie del campionato, arriva puntuale il ricostituente chiamato Champions. A Mosca la Roma bissa il successo dell'Olimpico contro il Cska e si porta ad un passo dal traguardo degli ...

Roma - Monchi : «Fiducia a Di Francesco. Felice di Kluivert e Cristante» : Prima del match contro il Cska, il ds giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Roma

Roma - Monchi : 'Grandissima fiducia in Di Francesco' : Roma - 'fiducia grandissima in Di Francesco ' . Così, prima della partita di Champions League sul campo del Cska Mosca , Monchi allontana le voci su un possibile arrivo di Paulo Sousa sulla panchina ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di Cska Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Champions League - la Roma si allena nel gelo di Mosca : Di Francesco prepara il match con il CSKA [GALLERY] : La formazione giallorossa scenderà in campo domani alle ore 18.55 contro il CSKA Mosca, nella sfida valida per il quarto turno del Gruppo G di Champions League Quarta giornata di Champions League, la Roma si prepara ad affrontare in trasferta il CSKA Mosca, formazione già battuta all’andata all’Olimpico. Un match delicato per i giallorossi, obbligati a vincere per evitare di essere sorpassati proprio dai russi, capaci di ...

Roma - Di Francesco avverte : “CSKA pericoloso - non mi interessano le parole di Sousa” : Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: “Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un’opzione, l’ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ...

Roma - Di Francesco Problema è la continuità - ma siamo in crescita : MOSCA - 'Dal punto di vista fisico e del sistema di gioco penso che la squadra sia cresciuta, il Problema è che non abbiamo continuità'. E' il parere dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ...

Roma - Di Francesco polemico : “a Firenze il rigore non c’era! Paulo Sousa? Ecco cosa dico” : Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po’ nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo “Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c’era e questo ha condizionato la squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Roma - a Mosca torna Manolas. Di Francesco cerca la svolta : Konstantinos Manolas. LaPresse Ora l'ordine ufficiale a Trigoria è di pensare solo al Cska Mosca, alla Sampdoria ed alla necessità di tornare alla vittoria in campionato si inizierà a pensare da ...

Fiorentina-Roma : le formazioni ufficiali - Di Francesco sceglie Zaniolo : Fiorentina-Roma– Aria di big match al Franchi di Firenze. I viola ospitano una Roma in lenta ripresa, che dopo il ko contro la Spal ha saputo confermarsi in Champions e ripartire in campionato. Buono, ma solo nel risultato, l’1-1 di Napoli: i giallorossi hanno saputo strappare un punto al San Paolo sfruttando le poche occasioni […] L'articolo Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali, Di Francesco sceglie Zaniolo proviene da ...