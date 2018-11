Roma a una passo dagli ottavi

Cska-Roma 0-0 La Diretta C'è Kluivert - Pastore in tribuna : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al...

Cska-Roma - dalle 18.55 La Diretta C'è Kluivert - Pastore in tribuna : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al ...

Il treno 'contRomano' e il pendolare arrabbiato : una cassetta degli attrezzi per scrivere di treni : ... in un incontro che si propone come una "cassetta degli attrezzi" per i giornalisti che si occupano di trasporti, di cronaca, ma anche di economia. Il panel nella sala F di Camera di Commercio, ...

Serie C Capotondi : «Sogno una Lega Pro Romantica e pragmatica» : ... 59 squadre, 3 gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo. Ho ...

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Roma - bengalese si masturba sull'autobus davanti ad una 16enne : Un bengalese è salito sull'autobus della linea 913 dell'Atac e ha iniziato a masturbarsi davanti ad una ragazza di 16 anni nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30L'autobus viaggiava in direzione di via Delle Medaglie d'Oro fa sapere Roma Today, il bengalese di 33 anni è salito ad una delle fermate della linea 913 e dopo aver adocchiato la ragazza si è avvicinato. Ha iniziato a toccarsi, successivamente si è sceso i pantaloni e si è masturbato ...

"Prophetic Economy" - incontro a Roma per una nuova economia per il bene comune : 'Essi - ha detto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, parlando dei vincitori - praticano una realtà di economia diversa da quella diffusa, vedono più lungo dell'economia imperante, non sono ...

Roma - Dzeko in conferenza : “Più concentrati in Europa - Schick sfortunato” : Edin Dzeko è stato selezionato per parlare nella conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il CSKA Mosca. Il bosniaco è intervenuto sulla differenza qualitativa delle prestazioni tra Campionato ed Europa: “In Champions abbiamo fatto molto bene, anche quest’anno ad eccezione di Madrid. Forse perché in Champions ci sono poche partite e bisogna dare tutto. Anche in serie A dovremmo fare lo stesso ma ...

Tribunale Ue : Roma esiga Ici da Chiesa : 10.39 Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, annullando una decisione della Commissione (2012) e una sentenza del Tribunale Ue (2016). I due organismi avevano sancito allora "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative", ma ora il Tribunale ha deciso che quelle difficoltà sono "esclusivamente imputabili" all'Italia, che avrebbe dovuto cercare ...

Roma - rifiuti dappertutto : Via del Corso sembra una discarica : LaPresse, Centinaia di sacchetti di immondizia in via del Corso, una delle arterie principale del centro di Roma: lo sciopero di Ama, la società che si occupa di raccolta rifiuti, ha trasformato il ...

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima sezione penale del Tribunale di Roma che ha assolto, per non aver commesso il fatto, Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta, dall'accusa di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è ...

Sampdoria - Osti : “Dobbiamo riflettere sugli errori di ieri - ci aspetta una gara difficile a Roma” : “Oggi è una di quelle giornate che se Atene piange Sparta non ride“. Lo ha detto Carlo Osti, ds della Sampdoria, commentando l’ultimo turno di campionato delle due genovesi a margine della candidatura di Genova a capitale europea dello sport nel 2023. Il Genoa ha preso 5 gol sabato dall’Inter, la Sampdoria 4 reti ieri dal Torino. Il 25 novembre, dopo la sosta, ci sarà il derby della Lanterna. “Adesso viviamo ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...