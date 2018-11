Rivelo | Lorella Boccia su Real Time con un ciclo di interviste Ospiti Malena e Stefano

davidemaggio

(Di mercoledì 7 novembre 2018)Passo doppio per. Non bastasse l’impegno in daycon Amici, la mora ballerina presto sarà alla guida di un programma tutto suo. Dal 16 novembre, ogni venerdì alle 23.45,sarà alla guida di, nuovo appuntamento di. Si tratta di un programma di, davvero inusuale per il canale, che comunque ha scelto di proporlo in uno slot ad alta visibilità (dopo Bake Off e Il Castello delle Cerimonie) e curiosamente nella stessa sera in cui sul Nove è in onda La Confessione. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati. Cosa si nasconde dietro al loro sorriso, alle copertine o meglio ancora alle loro dichiarazioni? Quale segreto tengono dentro di sé? Cosa c’è stato dietro a quella scelta pubblica? Queste sono solo alcune delle domande chesi porrà per arrivare ad una sola ...