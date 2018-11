Risultati NBA – McCollum ferma Antetokounmpo | ok Hornets e Mavericks | colpo in trasferta

Risultati NBA – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...

NBA - i Risultati della notte : Harden decisivo contro Indiana - Toronto vince anche contro Utah : Indiana Pacers-Houston Rockets 94-98 Ripartire dalle basi, soprattutto dalla difesa. Al resto poi, pensa l'MVP in carica. Questa la formula, non tanto magica, applicata da coach Mike D'Antoni ai suoi ...

NBA - Risultati della notte : Philadelphia ancora sconfitta lontano da casa - Washington torna a vincere : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-97 Ci sono due problemi molto seri in casa 76ers. Il primo è il mal di trasferta: in questa stagione la squadra di coach Brett Brown non ha ancora vinto una ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...

Risultati NBA : duro -30 per Minnesota - crollano Sixers e Lakers - risorgono invece gli Wizards : NBA, sconfitte cocenti per Sixers e Lakers, così come per Minnesota che ha preso un -30 durissimo da Portland NBA, sei le gare della notte americana, senza tener conto della vittoria dei Bucks sui Kings della serata di ieri. I Los Angeles Lakers non riescono proprio a prendere un ritmo decente, la squadra di LeBron e soci è caduta sul parquet di casa contro i Raptors dopo la vittoria con Portland, 107-121 il finale. 18 punti per James, ...

Risultati NBA – I Lakers non danno scampo a Portland - sorrisi anche per Spurs e Rockets : I Lakers vincono in trasferta sul parquet di Portland, bene anche Indiana e Atlanta che portano a casa il successo contro Boston e Miami Ancora una notte di spettacolo sui parquet oltreoceano. Il divertimento è iniziato nella serata del sabato italiano con la vittoria dei Sixers sui Pistons. I primi a sorridere sono gli Hornets, che hanno trionfato senza fatica contro i Cleveland Cavaliers, per 126-94. I padroni di casa sono stati ...

Risultati NBA – Golden State stende Minnesota - Clippers a valanga sui Magic : sorrisi per Toronto e Indiana : I Warriors non danno scampo ai Timberwolves, superandoli con il punteggio di 116-99. Bene anche Clippers e Toronto, ko invece i Bulls contro Indiana Una serata piena di emozioni e colpi di scena in Nba, tante gare e tanti Risultati a sorpresa che non smettono di entusiasmare i tifosi. Golden State non lascia scampo a Minnesota, infilando la nona vittoria su dieci gare in questo avvio di stagione. Il trio Durant-Curry-Thompson è ...

NBA - Risultati della notte : Houston torna a vincere - Washington sempre più in crisi : Brooklyn Nets-Houston Rockets 111-119 Dopo un primo quarto finito in svantaggio di sette lunghezze subendo penetrazioni su penetrazioni, sembrava che per gli Houston Rockets lo spettro della quinta ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (3 Novembre) : Golden State prosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

Nba Risultati - i Bucks k.o. con Boston - Embiid spegne i Clippers di Gallinari : Philadelphia-Los Angeles Clippers 122-113 I Clippers seguono un copione opposto rispetto a quello interpretato martedì a Oklahoma City: primo tempo deludentissimo, straordinaria reazione nel terzo ...

NBA - i Risultati della notte : Portland batte New Orleans - OKC vince in rimonta : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 132-119 Damian Lillard segna 26 punti nel successo casalingo dei Blazers contro New Orleans, ritornate una contro l'altra sul parquet a sei mesi di distanza ...

Risultati NBA – Sacramento a valanga su Atlanta - ok Boston e Phila : un super Gallinari non basta ai Clippers : I Kings dilagano nella ripresa e non lasciano scampo agli Hawks, sorrisi per Boston e Philadelphia mentre Charlotte cede il passo a Oklahoma Tanto spettacolo ed emozioni a non finire nella notte NBA, piena di colpi di scena e giocate da vedere e rivedere. La scena se la prendono i Sacramento Kings che asfaltano sotto 146 punti Atlanta. Una partita ricca di pathos che vive sull’equilibrio fino all’intervallo lungo, prima che gli ...