Risultati Champions League – Manchester City a valanga | uragano Real Madrid | Bayern ok

Champions League - i Risultati della quarta giornata. Real e City a valanga - vince anche il Bayern : GRUPPO E Bayern MONACO-AEK ATENE 2-0 31' rig. Lewandowski , B, , 71' Lewandowski , B, BENFICA-AJAX 1-1 29' Jonas , B, , 61' Tadic , A, GRUPPO F LIONE-HOFFENHEIM 2- 2 19' Fekir , L, , 28' Ndombele , L, ...

Champions League – La situazione del girone della Juventus : Risultati e classifica dopo la 4ª giornata : Il Valencia vince l’anticipo contro lo Young Boys e sale a cinque punti in classifica, due in meno del Manchester United che stende la Juve 1-2 allo Stadium La Juventus stacca la spina e incassa la prima sconfitta in questa edizione di Champions League, facendosi ribaltare dal Manchester United dopo il gol del vantaggio di Ronaldo. Una sconfitta che riapre i giochi per il primo posto, visto che gli inglesi si portano a meno due dai ...

Champions League – La situazione del girone della Roma : Risultati e classifica dopo la 4ª giornata : La Roma vince in trasferta a Mosca e si porta in testa alla classifica del Gruppo G, in attesa del match del Real Madrid in Repubblica Ceca Terza vittoria consecutiva per la Roma, che vince in trasferta a Mosca contro il CSKA portandosi a nove punti in classifica. Un passo importante quello dei giallorossi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, distanti adesso solo un punto. I giallorossi si prendono ...

Risultati Champions League 4ª giornata – Pari per le italiane - poker Porto : ok Atletico Madrid - Liverpool ko : Napoli e Inter si fermano sull’1-1, vittorie importanti per Porto e Atletico Madrid, il Liverpool crolla a sorpresa: i Risultati delle partite di Champions League della 4ª giornata Pioggia di gol ed emozioni a non finire nelle sfide della notte di martedì che dà il via al 4° turno di Champions League. In campo due italiane, Inter e Napoli, che tornano a casa con un punto a testa, ma dal sapore differente. Può sorridere l’Inter che ferma il ...

Champions League - i Risultati di oggi (6 novembre) : pareggi di Inter e Napoli - crolla il Liverpool - vince l’Atletico : Arrivano due pareggi per le squadre italiane impegnate nella serata di Champions League, entrambi per 1-1 di fronte al proprio pubblico. L’Inter ferma la corazzata Barcellona: Malcom porta in vantaggio i blaugrana all’83’ ma quattro minuti più tardi Icardi porta a casa un punto preziosissimo. Il Napoli, invece, rimonta il PSG: Bernat la sblocca al 45′, Icardi la riacciuffa su rigore nel cuore della ripresa. I nerazzurri ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : Risultati e classifica dopo la 4ª giornata : L’Inter ferma il Barcellona sull’1-1, il Tottenham trionfa nel finale contro un ostico PSV: la situazione del girone B dopo la 4ª giornata di Champions League Il martedì di grande calcio in giro per l’Europa dà inizio al quarto turno, il primo d’andata, dei gironi di Champions League. Nella prima delle due serate di coppa, scende in campo l’Inter nella complicata sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri vanno in ...

Champions League - i Risultati in diretta live della quarta giornata. Il Monaco sprofonda - Liverpool ko : INTER-BARCELLONA 0-0 NAPOLI-PSG 0-0 TOTTENHAM-PSV 0-0 ATLETICO-BORUSSIA DORTMUND 0-0 SCHALKE-GALATASARAY 0-0 PORTO-LOKOMOTIV MOSCA 0-0 I risultati DELLE PARTITE DELLE 18.55 Monaco-BRUGGE 0-4 12' e 16'...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : Risultati e classifica dopo la 4ª giornata : Si ferma il Liverpool, sconfitto dalla Stella Rossa che ritorna in corsa, la sfida tra Napoli e PSG più decisiva che mai per il passaggio del turno: risultati e classifica del girone C Il martedì notte di grande calcio in giro per l’Europa, che apre la 4ª giornata di Champions League, regala subito un verdetto clamoroso: la Stella Rossa di Belgrado supera il Liverpool per 2-0 fra le mura amiche dello Stadion Rajko Mitic. Una doppietta di ...

Champions League - i Risultati in diretta live della quarta giornata : FORMAZIONI UFFICIALI STELLA ROSSA-liveRPOOL , ore 18.55, Stella Rossa , 4-5-1, : Borjan; Stojkovi, Degenek, Savi, Rodi; Ebecilio, Jovii, Ben, Krstii, Marin; Pavkov. All. Milojevic liverpool , 4-3-3, ...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : Risultati e classifica : Il Napoli pareggia e vola a 5 punti nel gruppo C dei gironi di Champions League, i risultati e la classifica del raggruppamento della squadra di Ancelotti Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol dai 25 metri di Angel De Maria al 93° e capitola la sua ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : Risultati e classifica : L’Inter va in contro alla sua prima sconfitta nel girone B ma mantiene il secondo post: il Barcellona comanda a punteggio pieno, inseguono Tottenham e PSV Martedì notte di grande calcio in giro per tutta Europa con lo spettacolo della Champions League. Di scena due italiane, Napoli e Inter, che tornano a casa con l’amaro in bocca. Se i partenopei escono dal Parco dei Principi con un pareggio beffa, arrivato al 90°, va peggio all’Inter che ...