Riot Games | due dipendenti accusano la compagnia di sessismo

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il celebre publisher di League of Legends,, è stato vittima di una causa da parte di duecheladi.Le accuse si susseguono a seguito di un ampio report di Kotaku, che ha fatto luce su 28attuali e precedenti. Secondo la testata, la politica aziendale discriminerebbe in modo abbastanza pesante le impiegate di sesso femminile, arrivando fino alle molestie.Ora, come riporta Videogamer, le due impiegate hanno accusato il publisher di "endemic gender-based discrimination" e di "men-first environment". I dettagli della causa: "come molte delledi, ai querelanti è stata negata la parità di retribuzione e hanno trovato le loro carriere soffocate perché sono donne. Inoltre, i querelanti hanno anche visto le loro condizioni di lavoro influenzate negativamente a causa delle continue molestie sessuali, cattiva ...