ilnotiziangolo

: #Riccanza 3, il cast della nuova edizione: il ritorno di Juan e Farid, e le new entry? - morganbarraco : #Riccanza 3, il cast della nuova edizione: il ritorno di Juan e Farid, e le new entry? - infoitcultura : #Riccanza 3, il cast: Angelo e Antonio, due cugini molto diversi ma uniti nel lusso - News Mtv Italia - infoitcultura : #Riccanza 3, il cast: Elvezia è la principessa rock che ama gli sport estremi - News Mtv Italia -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)3 si prepara per il debutto che avverrà il prossimo 4 dicembre alle 22.50 su MTV. Dopo il successo delle prime due stagioni, per i fan del reality show è arrivato il momento di raccontare altri dettagli sulla vita di alcuni rampolli delle famiglie italiane bene e non solo visto ma seguendo il filo rosso legato ad un’esistenza inarrivabile ai comuni mortali. Tra i protagonisti di3 ci sono le sorelle Giorgia e Alessia,, Angelo e Antonio e infine Elvezia. Sono loro coloro che faranno parte deldel programma che prenderà il via il mese prossimo per raccontare la storia dei soliti noti ovvero(già protagonista bei passati episodi) e. Il primo, 29enne, ha un passato da eterno bambino e si sente maturato parecchio e quest’anno ha deciso di mostrare questa sua maturità. Il secondo, invece, è noto soprattutto per le sue questioni ...