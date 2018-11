Renato Zero | Alt in tour dal 30 novembre | l' annuncio a sorpresa su Facebook

Renato Zero : «Voi - mio inseparabile pubblico - voi vi siete fatti conoscere fra tutti - come il popolo fedele di un’idea» : A sorpresa Renato Zero ha annunciato sul suo profilo Facebook l’uscita il 30 novembre di “ALT IN TOUR”. Un cofanetto imperdibile, composto da 2CD + DVD + BLURAY, contenente la registrazione del live del 7 gennaio 2017 al Forum di Assago – MILANO, quando il tempo si fermò… Questo il post dell’artista: Alt in tour – cd, dvd, bluray dal 30 novembreVoi, mio inseparabile pubblico, voi vi siete fatti conoscere fra ...

A sorpresa il cofanetto di Alt in Tour di Renato Zero a due anni dai concerti nei palasport : Il cofanetto di Alt in Tour di Renato Zero arriva a sorpresa a due anni dai concerti che ha condotto nei palasport e con i quali ha supportato il suo penultimo disco di inediti rilasciato l'8 aprile del 2016. Si tratta del concerto che l'artista romano ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago il 7 gennaio 2017 e con il quale ha portato la musica dell'album fino a Milano ma anche in tutta Italia, fino alle ultime tappe in Sicilia nelle quali ...

LETTURE/ Renato Zero - un romanzo-biografia che svela il mistero dell’arte : Esce un nuovo libro dedicato a Renato Zero, ma non è l'ennesima biografia o disanima solo musicale. E' quasi un romanzo che ci porta al cuore dell'arte. PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:26:00 GMT)BELLA, PROF!/ Lorenzo Baglioni e la canzone didattica: il disco dell'anno?MIO FRATELLO MINO/ 2. Gegè Reitano: il duetto con Frank Sinatra

Audio e testo di Cinque Giorni cantata da Renato Zero - guest star del nuovo album di Vincenzo Incenzo : Cinque Giorni cantata da Renato Zero entra a far parte del disco di VIncenzo Incenzo, rilasciato il 19 ottobre con il titolo di Credo. La presenza dell'artista romano era stata annunciata nel corso della presentazione del disco che Incenzo ha tenuto con Renato Zero e alla presenza di VIncenzo Mollica su Rai1. Nell'appuntamento in access prime time, l'artista aveva spiegato quali fossero i contenuti dell'album che lo mette in prima fila dopo ...

Anche Renato Zero al Tennis & Friends - tanti gli ospiti celebri per una giornata dedicata a sport e prevenzione (foto) : Renato Zero a Tennis & Friends per un weekend interamente dedicato alla prevenzione. Numerosi sono stati gli artisti che hanno preso parte alla due giorni che ha unito Salute, sport, Solidarietà e Spettacolo. La manifestazione, che quest'anno ha spento 8 candeline, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, oltre al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ...

L'Intervista - Loredana Berté gela Maurizio Costanzo : 'Perché hai litigato con Renato Zero?'. E lei lo gela : Ospite della puntata di ieri, giovedì 11 ottobre, de L' Intervista di Maurizio Costanzo Loredana Bertè si è aperta a tutto tondo parlando della sua infanzia e della sua carriera. In particolare ...

L'intervista - Loredana Bertè e la lite con Renato Zero : un filmato dal passato spiega cosa accadde : FUNWEEK.IT - Neanche Maurizio Costanzo è riuscito a far sbottonare più di tanto Loredana Bertè sul motivo che l'ha portata a interrompere i rapporti con Renato Zero per...

Renato Zero canta Cinque Giorni nel nuovo disco di Vincenzo Incenzo : svelata la tracklist di Credo : Renato Zero canta Cinque Giorni nel nuovo disco di VIncenzo Incenzo. A rivelarlo è proprio il cantautore romano, che ha partecipato all'anteprima di Credo tenuta con VIncenzo Mollica su Rai1 a qualche giorno dai pre-order dell'album che segna il debutto in prima linea di Incenzo. E da produttore di Je Suis, Renato Zero non poteva che essere la voce speciale di uno dei brani contenuti nella tracklist, Cinque Giorni, brano che porta anche la ...

Renato Zero - IL TRIANGOLO COMPIE 40 ANNI / Il messaggio del cantante (La vita in diretta) : Il TRIANGOLO di RENATO ZERO COMPIE 40 ANNI: Enrica Bonaccorti ripercorre la storia di un grande successo nel salotto di Rai Uno. A La vita in diretta il messaggio del cantante (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:38:00 GMT)

Credo è il nuovo album di Vincenzo Incenzo - Renato Zero produce la sfida in prima linea dopo il successo da autore : Il nuovo album di VIncenzo Incenzo è Credo. L'apprezzato artista, noto per il lungo dietro le quinte in collaborazione con Renato Zero, ha deciso di mettersi in gioco per portare sul mercato qualcosa di completamente suo. La sua prima prova di studio è già stata presentata attraverso il singolo in radio Je suis, che conta sulla produzione di Renato Zero. Il cantautore romano è intervenuto sui social per promuovere il salto in prima linea di ...

Vladimir Luxuria imita Renato Zero : il verdetto di Giorgio Panariello : Renato Zero: l’imitazione di Vladimir Luxuria conquista Giorgio Panariello Vladimir Luxuria è uno dei tanti personaggi televisivi scelti per questa nuova edizione di Tale e Quale Show. Per l’appuntamento di questa settimana, all’opinionista è stato affidato un personaggio davvero difficile da imitare. Stiamo parlando di Renato Zero, uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra l’altro, esibirsi ...

Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Renato Zero VIDEO : Vladimir Luxuria ha imitato Renato Zero nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Renato Zero Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

Renato Zero compie 68 anni : un post affettuoso per ringraziare i 'sorcini' di tutte le età : Renato Zero compie 68 anni ed è festa insieme a lui per i fans che coprono cinque decenni, un lunghissimo periodo costellato da grandi successi e dalla vendita di 50 milioni di dischi frutto di 41 ...

Loredana Bertè - esce “LiBertè”/ Dalla “carognata” di Renato Zero ad Asia Argento : “Sono la sua mamma rock!” : Loredana Bertè è senza ombra di dubbio, la prima rocker italiana. Il suo nuovo CD esce domani, venerdì 28 settembre e rappresenta un vero ritorno in grande stile.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:47:00 GMT)