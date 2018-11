Registrata l’attività dei neuroni in stati vegetativi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Un gruppo di scienziati italiani è riuscito a registrare l’attività elettrica di singolinei pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza, “con una risoluzione spaziale e temporale mai ottenuta prima” in questi malati, grazie a microelettrodi impiantati in due regioni del cervello (talamo e corteccia) durante interventi di stimolazione profonda. I risultati sono pubblicati su ‘Plos One’ e secondo gli autori, guidati da Lorenzo Magrassi dell’università degli Studi-Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, potranno aiutare lo sviluppo di tecniche per la diagnosi differenziale delle due condizioni e la ricerca di eventuali, future terapie potenzialmente in grado di favorire “la ripresa di coscienza, anche parziale“. Il lavoro coordinato da Magrassi, professore associato di Neurochirurgia presso l’ateneo pavese, è ...