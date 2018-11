Reggio Emilia | sequestro alle Poste Così ho salvato gli ostaggi

Il sequestratore di Reggio Emilia rischia il carcere a vita : Dopo il drammatico episodio di ieri, Francesco Amato, potrebbe passare dietro le sbarre il resto della sua vita. Deve già scontare 19 anni per 'ndrangheta, secondo la sentenza al processo AEmilia -

Reggio Emilia - sequestratore libera gli ostaggi e si arrende : il momento in cui viene portato via dai Carabinieri : “Ha aperto la porta lui, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato, che ha tenuto in ostaggio per otto ore le dipendenti di un ufficio postale, si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto ...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

