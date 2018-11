Referendum Usa In Alabama ok ai 10 Comandamenti esposti nei luoghi pubblici | in Michigan

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Non si votava solo per il midterm e per eleggere i governatori di molti Stati americani, ma anche per una serie di. Per molti di essi lo spoglio è ancora in corso, ma si stanno definendo le decisioni adottate dagli elettori.Inè approvata (a forte maggioranza, secondo la Cnn) la proposta di esporre i Diecineie nelle scuole. Passa inoltre la posizione pro-life a favore del riconoscimento dei diritti del feto e della "santità della vita non ancora nata".In West Virginia, la proposta di limitare i fondidestinati all'aborto (compreso il divieto di usare le risorse Medicaid per l'interruzione di gravidanza) ha vinto con un margine ristretto (51% a 48%).In Idaho, Utah e Nebraska, la maggioranza degli elettori ha approvato l'estensione della copertura Medicaid.In Florida il popolo si è espresso a favore del ...