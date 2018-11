Referendum Atac | Pagano | no | Atac sia un vero ente pubblico

Referendum Atac - Magi : “Dipendenti non siano scrutatori - inviata lettera di diffida al Comune” : “Siamo stati costretti oggi a scrivere una lettera al Campidoglio, e in particolare alla commissione per il Referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti dell’azienda Atac“. Lo ha annunciato il deputato dei Radicali e rappresentante del comitato promotore del Referendum sull’Atac, Riccardo Magi, che in un incontro con i cronisti davanti a Montecitorio ha spiegato di aver ...

Bonafoni : voterò no al Referendum Atac : Roma – “Non aver affrontato per tempo, con idee e soluzioni forti e lungimiranti per l’intero sistema della mobilita’ a Roma (compreso il nodo Atac) e’ una responsabilita’ politica che non e’ possibile semplificare con un si’ o con un no come quello che ci propone oggi il referendum. È una delle ragioni, non l’unica, per cui votero’ no alla consultazione di domenica prossima”. Lo ...

Atac - Referendum a Roma domenica 11 novembre : cosa sapere - Sky TG24 - : I cittadini della capitale daranno il proprio parere circa la messa a gara dell'azienda di trasporto pubblico. Si tratta di una consultazione non vincolante per l'amministrazione. I quesiti saranno ...

Roma - verso il Referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...

La Lega dimostri di essere diversa dal M5s. A cominciare dal Referendum Atac : Caro direttore, ci sono almeno tre ragioni per cui, a mio avviso, è bene che più romani possibile raccolgano il Suo invito per andare a votare al referendum dell’11 novembre. La prima ragione riguarda l’atteggiamento che vogliamo tenere rispetto al resto del mondo. C’è un problema di modelli. Nel

Referendum Atac - Magi : "Inviata diffida su ipotesi lavoratori scrutatori" : "Come Comitato promotore del referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico oggi abbiamo scritto una lettera di diffida al Campidoglio, in particolare alla Commissione per il referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti di Atac. Ci sono 160 mila romani iscritti come possibili scrutatori, non si capisce come mai tra tutti questi dovrebbero scrutinare persone che possono pensare un ...

Referendum Atac : Fp - filcams e Filctem votano no : Roma – #Pubblicoe’Tuo: le categorie Fp Cgil, filcams Cgil, Filctem Cgil di Roma e del Lazio, in previsione del Referendum Consultivo che si terra’ domenica 11 Novembre 2018 riguardante la privatizzazione del trasporto pubblico, esprimono il loro sostegno per il NO. “Privato non vuol dire ne’ un servizio migliore ne’ maggiori garanzie per le lavoratrici e per i lavoratori. Il servizio pubblico e’ di tutti ...

Gli autisti Atac diventano scrutatori del Referendum che boicottano : Chi conterà , e controllerà, le schede del referendum che potrebbe mandare in soffitta l'Atac? Gli autisti dell'Atac. Non è cosa nuova che i conducenti della partecipata romana smanino per disertare i ...

Tocci : Pd voterà sì a Referendum Atac e no a privatizzazione : Roma – “Il Pd e’ per votare si’ al referendum. Liberalizzando si rafforza una regia pubblica e si affida la produzione del servizio in concorrenza tra privati. Allo stesso tempo diciamo un doppio no contro l’attuale monopolio e contro l’eventuale privatizzazione”. “Attualmente Atac in monopolio copre 84 milioni di chilometri l’anno anche se, secondo il contratto di servizio, ne dovrebbe fare ...

Il non reddito di cittadinanza e il Referendum Atac. Di cosa parlare stasera a cena : Insomma il poliziotto cattivo lo fanno fare a Giorgetti, che oggi ha svelato l'ovvio: il reddito di cittadinanza è ancora un'intenzione, niente di più, un desiderio la cui realizzazione è tutta da immaginare, pianificare, organizzare. E ci si potrebbe esprimere in linguaggio meno aulico, parlando di

'Romani andate a votare al Referendum sull'Atac' - l'appello di Verdone - : Roma, 2 nov., askanews, - L'attore e regista romano Carlo Verdone ha lanciato un appello via Facebook ai romani invitandoli a votare al referendum del prossimo 11 novembre sulla messa a gara del ...

Referendum Atac : ecco i requisiti per votare 11 novembre : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del Referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

L'appello di Carlo Verdone per andate a votare al Referendum su Atac : Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente

Tra dieci giorni il Referendum per la liberazione da Atac : Roma. “Mancano dieci giorni al voto, chiediamo che in questi ultimi dieci giorni ci sia un’informazione pubblica sul referendum”. Così ieri il segretario di Radicali italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi, rivolgendosi ai nuovi direttori dei Tg Rai nominati dal governo. Perché l’11 novembre s