Recensione Shadow of the Tomb Raider | Lara Croft è più forte che mai

Shadows Awakening - Recensione : Approcciarsi allo sviluppo di un titolo che debba seguire i passi della serie Diablo non deve essere semplice. C'è chi si è abbandonato all'oblio, copiando spudoratamente ogni singolo centimetro dei giochi originali, chi invece ha provato strade troppo ardite finendo per perdere la strada e il gameplay. I più saggi (pochi) invece hanno preso appunti, aggiungendo novità in grado di distinguere il loro prodotto dalla fonte d'ispirazione. Tra ...

Shadow of the Tomb Raider - la Recensione di GQ. Perché ci serve una nuova Lara Croft : Dire come sia Shadow of The Tomb Raider, uscito in questi giorni e ultimo capitolo delle avventure di Lara Croft, è piuttosto semplice: È un gioco divertente, con la giusta infilata sparatorie/stealth/enigmi da fare le 2 di notte senza accorgerti; Ha una trama assolutamente improbabile, più dalle parti della Pietra Verde che di un qualsiasi Indiana Jones, una mezza trashata con la solita eroina bianca che salva i “poveri” indigeni; Lara Croft, ...

Recensione di Shadow of the Tomb Raider per Playstation 4 : Uscito il 14 settembre, Shadow of the Tomb Raider è il nuovo capitolo della famosa saga, prodotto da Square Enix e creato da Eidos-Montréal, disponibile sulle console next gen oltre che su Pc. In questo terzo capitolo che chiude la trilogia iniziata tanti anni fa sulle vecchie console Ps3 e X360 e poi riproposto nelle versioni remarestered, Lara dovrà sopravvivere in mezzo alla giungla, esplorare Tombe e affrontare delle grandi minaccie ...

Shadow of the Tomb Raider : Recensione - Trailer e Gameplay : Come vi abbiamo anticipato nella Video Soluzione di Shadow of the Tomb Raider, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver portato a termine l’avventura su gentile concessione Kochmedia. Shadow of the Tomb Raider Recensione Shadow of the Tomb Raider pone il punto finale sulla nuova ed epica trilogia incentrata sul reboot di Lara Croft, iniziata diversi anni fa, seguita da Rise of the Tomb ...

Dietro le quinte : tutti i retroscena dietro la Recensione di Shadow of the Tomb Raider : In seguito all'uscita di un titolo incentrato su una icona come Lara Croft e alla pubblicazione della recensione dedicata, non possiamo che tornare a parlare di Shadow of the Tomb Raider, ultimissima fatica di Eidos Montreal e Crystal Dynamics.Proprio per l'importanza del gioco abbiamo deciso di dedicargli una nuovissima puntata di dietro le quinte, la nostra videorubrica che ci porta alla scoperta dei retroscena dietro l'articolo che potete ...

Shadow of the Tomb Raider - la Recensione : Lara Croft come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

Shadow of the Tomb Raider - Recensione : A volte noi redattori ci troviamo di fronte a titoli la cui valutazione diventa simile al risultato di un'equazione, vuoi perché il livello qualitativo è indiscutibile, vuoi perché innegabili carenze impattano l'esperienza di gioco. La conclusione della moderna trilogia dedicata a Lara Croft esula da questi archetipi e imbocca un cammino decisamente più complicato, un sentiero fatto di luci e ombre, di alti e bassi, di grandi contraddizioni e ...