Recensione Google Pixel 3 | compatto e smart | un Pixel che convince

Google Pixel 3 - la Recensione : sembra Clark Kent - ma è Superman : Il 2XL è stato il primo Pixel, il telefono Made in Google che ha preso in carico l’eredità della linea Nexus, ad arrivare in Italia. Era l’anno scorso e nonostante qualche acciacco, vedi lo schermo non eccezionale, quello smartphone ci ha un po’ conquistato. Per il sistema operativo Android ridotto alla sua esperienza essenziale, per le cover in tessuto bellissime da impugnare e soprattutto per le foto che quel dispositivo riesce a scattare. ...

Recensione Google Pixel 3 XL : Android così è adorabile - ma quel notch è da incubo : Ecco la Recensione di Google Pixel 3 XL, la massima espressione di Android, uno smartphone di cui ci si innamora in fretta e che fa foto pazzesche. Peccato per un design anteriore mal riuscito, ma è comunque da prendere in seria considerazione. L'articolo Recensione Google Pixel 3 XL: Android così è adorabile, ma quel notch è da incubo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Google Pixel 3 XL : fotocamera e prestazioni ai livelli di XS Max e Note 9. Prezzo caro - video in notturna migliorabile ma esperienza Android al top : Pixel 3 XL è il nuovo smartphone Android di Google. In Italia parte da 999 euro per la versione da 64 Gigabyte di memoria, che diventano 1.099 euro per quella da 128 Gigabyte. È un Prezzo alto, ma che ormai caratterizza un po’ tutti i dispositivi che si scontrano in questa fascia. I suoi principali concorrenti sono infatti iPhone XS Max e Galaxy Note 9, in attesa che Huawei alzi il sipario sull’attesissimo Mate 20 Pro. Siamo dunque ...

Google Pixel 3 e 3 XL senza veli fra render - immagini dal vivo - funzioni della fotocamera e una Recensione : Nuova ondata di anticipazione per le nuove ammiraglie di Google. A una manciata di ore dalla presentazione ufficiale prevista per la serata di oggi di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL trapelano un mucchio di immagini dal vivo, di render, di funzionalità relative al software della fotocamera, perfino una recensione. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL senza veli fra render, immagini dal vivo, funzioni della fotocamera e una recensione proviene da ...