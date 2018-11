Rain of Reflections : un video mostra la componente a turni - l'hacking e molto altro : Lionbite Games ha recentemente pubblicato il primo video per il suo strategico\RPG Rain of Reflections, titolo a sfondo cyberpunk ambientato in un mondo distopico.Come riporta Gamingbolt, i dialoghi e le meccaniche di combattimento a turni sembrano giocare un ruolo chiave all'interno del titolo, in particolare il combattimento sembra molto solido e manderà in estasi tutti gli appassionati del genere. Anche l'hacking sembra essere molto ...