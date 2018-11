Ragazzi | come allenarli a riconoscere le notizie false

Lo show di Lopez & Solenghi : "Noi due - come eterni Ragazzini" : 'A farci tornare insieme è stata la partecipazione a 'Tale e Quale show''. Era da 'La strana coppia', portata in scena nel 2003, che Massimo Lopez e Tullio Solenghi non lavoravano più insieme. Per una ...

Rossini - un gioco da Ragazzi in un libro di Mantanus : “La musica a scuola? Dipende come. Per esempio : via il flauto - meglio cantare)” : Mi rincresce molto, principessa eccellentissima, ma non potrò essere presente al suo ricevimento a Villa Caprile, per via di un fastidiosissimo mal di schiena che mi impedirebbe di seguire gli inchini di prammatica. Rispose più o meno così, per iscritto, Gioachino Rossini per declinare l’invito della principessa Carolina di Brunswick, carattere tremendo come le sue pretese rigidissime sull’etichetta. E infatti la futura regina ...

Cyberbullismo - che cos’è e come rovina la vita ai Ragazzi : Che cos’è il Cyberbullismo? Cosa lo distingue dal “vecchio” bullismo che si subisce offline? La risposta a queste e molte altre domande nel libro Cyberbullismo (96 pagine, 12 euro) scritto dal giornalista e collaboratore di GQ Simone Cosimi e dallo psicoanalista e psicoterapeuta Alberto Rossetti, pubblicato da Città Nuova e in uscita dal 27 settembre. I due avevano già pubblicato lo scorso anno “Nasci, cresci e posta“. Il ...

MARIA - RagazziNA SPARITA CON IL SUO RAPITORE/ Video - a Licata come padre e figlia : "un mostro" (Pomeriggio 5) : MARIA, la RAGAZZINA SPARITA con il suo RAPITORE: Video Pomeriggio 5. “Era più facile andare avanti così”, ha raccontato. E il programma di Barbara d'Urso si è messo sulle sue tracce(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Juventus - Allegri applaude i suoi Ragazzi : “la miglior prestazione di quest’anno. Mercato? Ecco come ci muoviamo” : L’allenatore della Juventus si è complimentato con la sua squadra dopo la vittoria di Udine, esprimendo le proprie considerazioni Ottava vittoria in campionato, la decima in questo esaltante inizio di stagione che lancia la Juve verso traguardi inimmaginabili. La formazione di Allegri non lascia scampo all’Udinese, stendendola grazie ai gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo. Andrea Bressanutti/LaPresse Felice e soddisfatto della ...

Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale : come migliorare la qualità di vita per bambini e Ragazzi : “migliorare la qualità della vita per la persona con Paralisi Cerebrale”. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata e promossa presso IRCCS Fondazione Stella Maris in occasione della Giornata Mondiale per la Paralisi Cerebrale Infantile. Venerdi 5 ottobre a partire dalle ore 9 presso l’Auditorium dell’Istituto di viale del Tirreno 331, a Calambrone, le Associazioni Coordinamento dei Caregivers e EppursiMuove ASD con la collaborazione ...

iPhone e iOS 12 - i Ragazzini aggirano i controlli come niente fosse : Chi ha un iPhone o un iPad ed è genitore, ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che – con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo – sarebbero state introdotte funzioni per limitarne l’uso ai bambini. Grazie a iOS 12, infatti, si può regolare il tempo concesso ai ragazzi, usando il proprio iPhone come centro di controllo per decidere in quali momenti del giorno possono usare l’iPhone o l’iPad, ...

La Ragazzina più bella d’Italia : 14 anni - Miss Teenager 2018 è Roxana Chirita. Come Simona Ventura e Claudia Gerini : Roxana Chirita è Miss Teenager Original 2018. La kermesse di bellezza è tornata da qualche anno: il concorso si era interrotto nel 2009 a causa della morte del suo ideatore Nunzio Lusso, e ha riaperto i battenti nel 2016. Rivolto alle ragazze che hanno meno di 21 anni, il concorso si svolge annualmente dal 1964 e ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi personaggi dello spettacolo italiano. A vincere un’edizione di Miss Teenager ...

Mahmood e la Gioventù bruciata nel suo primo EP : «Noi Ragazzi degli anni '90 che non saremo mai come i nostri genitori» : di Ilaria Del Prete Il 21 settembre è una data indimenticabile per Mahmood : dopo il successo di 'Nero Bali', la hit disco di Platino scritta con con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, il giovane ...