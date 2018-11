Questo Napoli novità europea

Che spettacolo Questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...

Ancelotti Questo Napoli mi dà emozione e può vincere : Koulibaly è tra i difensori più forti che ha allenato? 'In Questo momento è senza dubbio tra i migliori centrali del mondo. Il più forte che ho allenato? Difficile fare un paio: ci sono Thiago Silva, ...

Ancelotti : "Nessuna paura a essere l'anti-Juve : Questo è un Napoli che mi dà emozione" : Azzurri in campo venerdì sera contro l'Empoli per l'anticipo della 11esima giornata: "Turnover? Non penso al Psg"

Gazzetta Napoli autorevole. Lezione di Ancelotti a Parigi - solo con Maradona Questo respiro internazionale : Contro il PSG, il Napoli ha conquistato un punto importante ma resta l'amarezza per come è stata gestita la gara e il gol arrivato all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e parla di impresa. La rosea mette anche in risalto il lavoro di Ancelotti, il tecnico del Napoli ha dato una Lezione a Parigi. Il quotidiano cerca di sdrammatizzare parlando ...

Ancelotti : 'Questo Napoli sta crescendo. E non pensiamo alla Juve : Il Napoli sfrutta il passo falso della Juve e si riporta a meno quattro dalla capolista. Ancelotti si gode il netto successo esterno sul campo dell'Udinese e prova a placare ogni entusiasmo eccessivo: ...

Napoli - Questore al lavoro per trovare i rapinatori di Milik : Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, il questore di Napoli Antonio De Iesu ha ringraziato le forze dell’ordine impegnate nel far sì che tutto filasse liscio durante il match di Champions contro il Liverpool: “Voglio prima di tutto ringraziare i funzionari e tutti gli uomini impiegati in occasione di Napoli-Liverpool che hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo sventato ...

Juventus-Napoli - daspo del Questore di Torino al tifoso arrestato durante la gara : Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento daspo nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania che, in occasione dell'incontro calcistico Juve-Napoli del 29.

Juventus-Napoli visibile Questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...

'Siete ancora in spiaggia?' : Ancelotti leader 'poco' calmo di Questo Napoli : La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato a Carlo Ancelotti durante il match contro la Fiorentina : 'Valutazioni che l'hanno spinto ad alzare la voce in un paio di occasioni, sabato sera, quando la squadra non ...

Napoli - apre il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare : 'Questo è un punto di partenza' : Qualche volta arrivano anche belle notizie [VIDEO] dal settore della sanita'. In particolare, possono gioire i cittadini residenti a Napoli per la nuova apertura del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare che si attendeva oramai da anni, ma che finalmente si è ufficialmente realizzata. Pertanto questa mattina, alle ore 08.01 del 15 settembre, il pronto soccorso ha ufficialmente aperto i battenti tramite un'altoparlante che ha comunicato ...

