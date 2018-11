Quei due piani abusivi condonati in casa della famiglia Di Maio

huffingtonpost

: La partita di oggi mi convince sempre più che @MauroIcardi e Lautaro Martinez possano giocare insieme. Sono due att… - chedisagio : La partita di oggi mi convince sempre più che @MauroIcardi e Lautaro Martinez possano giocare insieme. Sono due att… - GiuliaDiVita : 31 agosto 2018: 'abusi edilizi, citati per danno erariale due ex sindaci di #Casteldaccia' tra cui il sindaco attua… - GianluigiNuzzi : Due domande:che ci fanno delle ossa sotto una sede diplomatica vaticana? E perché la curia romana, passato un giorn… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Non solo Ischia. Per Luigi Di, i condoni, sarebbero addirittura "un vizio di". Secondo quanto riportato da Repubblica, prima del 'perdono' governativo per gli abusi nell'isola partenopea e per gli evasori, c'era stato quello di papà Antonio, nel 2006, con 150 metri quadratisua abitazione di Pomigliano D'Arco sanati dietro pagamento di 2mila euro.Una storia, si legge nell'articolo del giornale diretto da Mario Calabresi, che "racconta di un vicepresidente del Consiglio che è nato ed è vissuto letteralmente in un elegante palazzetto - dove tuttora è fissata la sua residenza - ricco di spazi fuorilegge, costruiti in più riprese e poi sanati e integrati dalle locali autorità. E senza neanche il pretesto dei danni del sisma".In particolare, gli abusi riguardavano "ampliamenti sul secondo e terzo piano" dell'immobile. Tutto ...