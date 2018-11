wired

: Quant’è costato ai contribuenti un decennio di sprechi di Atac - micheleiurillo : Quant’è costato ai contribuenti un decennio di sprechi di Atac - MilanoCitExpo : Quant’è costato ai contribuenti un decennio di sprechi di Atac #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Nicolet95001955 : RT @sabsacc: #Venezia oggi #acquaalta Con buona pace del #Mose. Quant’e’ costato? 5-6-7mld? Non mi ricordo più bene -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) (LaPresse/Andrea Panegrossi) Il referendum dell’11 novembre per la messa a gara del trasporto pubblico locale di Roma, promosso dai Radicali italiani, chiede ai cittadini romani se vogliano cambiare il sistema dei trasporti della Capitale tramite un processo di liberalizzazione. La situazione attuale non è per nulla facile:, lo società che gestisce i mezzi della città ed è controllata al 100 per cento dal Comune di Roma, versa infatti in una situazione critica, tanto che l’azienda si trova in concordato. I suoi debiti – che avevano superato 1,3 miliardi di euro – non verranno restituiti completamente e, tenuto conto del fatto che una buona parte di questi debiti sono verso il comune, o verso società a controllo comunale e statale, significa che ivedranno persi centinaia di milioni di euro. Inoltre,non è in grado di soddisfare il contratto di servizio pubblico ...