Quant’è costato ai contribuenti un decennio di sprechi di Atac : (LaPresse/Andrea Panegrossi) Il referendum dell’11 novembre per la messa a gara del trasporto pubblico locale di Roma, promosso dai Radicali italiani, chiede ai cittadini romani se vogliano cambiare il sistema dei trasporti della Capitale tramite un processo di liberalizzazione. La situazione attuale non è per nulla facile: Atac, lo società che gestisce i mezzi della città ed è controllata al 100 per cento dal Comune di Roma, versa infatti in ...