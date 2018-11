Quando vedo Fabrizio | sento che suo padre aleggia intorno a lui

Monchi : rigore? Rabbia Quando lo vedo : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabile perché in campo è difficile. C'è il Var, e il rigore non c'è. Ogni volta che guardo l'episodio mi ...

Andrea Camilleri : «Da Quando io non vedo più - vedo meglio» : «Chiamatemi Tiresia!». Si apre così “Conversazione su Tiresia”, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri e prodotto da Carlo degli Esposti per Palomar, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che “cunta” la ...

Cantona - bordata a Mou : 'Soffro Quando vedo il suo United. Esempio sbagliato per i giovani' : Decimo posto in Premier, una lotta agguerrita con il Valencia per il passaggio del turno in Champions. Per il Manchester United non è esattamente il periodo migliore di sempre. Il pareggio subito all'...

Morta Wanda Ferragamo - aveva 96 anni. Quando disse : «Vedova a 38 anni con sei figli. Non è stato facile» : ... nel Fiorentino, circondata dall'abbraccio dei suoi cari, Wanda Meletti Ferragamo, la moglie di Salvatore Ferragamo, il fondatore della maison delle scarpe famosa in tutto il mondo di cui lei aveva ...

“Quando vedo Marco Liorni…” La clamorosa rivelazione di Rita Dalla Chiesa : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi in una lunga intervista concessa a Rai Radio2 all’interno del contenitore radiofonico ‘I Lunatici’. Una chiacchierata a trecentosessanta gradi dove si sofferma anche in ambito politico ‘incoronando’ Matteo Salvini. L’ex conduttrice di ‘Forum’, inoltre, evidenzia perché non si è candidata sindaco quando era uscito il suo nome come papabile nuova figura ...

Beautiful puntate italiane : cosa succede Quando Steffy e Liam rivedono Hope : Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy e Liam si lasciano e rivedono Hope Hope Logan è tornata a Beautiful. Proprio quando Liam Spencer ha lasciato la moglie Steffy Forrester dopo aver scoperto il suo tradimento con Bill Spencer. Per il momento il ritorno della figlia di Brooke non è di dominio pubblico: a saperlo sono in […] L'articolo Beautiful puntate italiane: cosa succede quando Steffy e Liam rivedono Hope proviene da Gossip ...

Heather Parisi contro Simona Ventura?/ Frecciatina dopo Temptation Island Vip : "Quando vedo un reality.." : Heather Parisi contro Simona Ventura? Arriva una Frecciatina dopo Temptation Island Vip: "Quando vedo un reality in tv il mio Quoziente Intellettivo si abbassa..."(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Michela Sturaro - moglie di Angelo Pintus/ In Pintus@Ostia Antica : "Quando la guardo rivedo me bambino" : Michela Sturato sarà ancora protagonista su Italia1 dopo la famosa proposta di matrimonio all'Arena di Verona, cosa racconterà Angelo Pintus sul loro rapporto?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:10:00 GMT)