Psg-Napoli 1-1 | pagelle Primi nel girone della morte Allan | KK e Callejon sovrumani

(Di mercoledì 7 novembre 2018) OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensoresquadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la palla portando le mani al cielo, tenendo la palla bene in vista come a dire “è mia, tranquilli, tutto a posto”. Sui rilanci sono d’accordo – 6MAKSIMOVIC. Stavolta dalla trincea di destra, il Corazziere Serbo si muove in avanti più di una volta con eccellenti risultati, cara Ilaria. Al 44’ del primo tempo è suo l’assist per la prima vera occasione del, con quella girata di Lorenzo il Superbo. Si ripete, il sorprendente Maksi, al 50’ con un taglio teso per Ciro Mertens che poi scaraventa la palla su Buffon. In difesa esibisce un paio di chiusure magistrali. Ovviamente partecipa anche lui alla bambola generale sul gol di Bernat. Il quale Bernat viene in seguito steso dal nostro Corazziere ma Kuipers non fischia il rigore – 7Un fisico mostruoso, dà tutto quello che ha, infatti esce stremato – 7 HYSAJ dal 76’. Entra con delle inguardabili scarpette rosa ma non risparmia ciabattate e rincorse in un momento topico, con il Psg a premere invano. Bravo – 6Sorprende tutti: combatte e guadagna una punizione. A me è piaciuto e le scarpette lo rendono solo un po’ più stravagante – 6,5