Pronostici Uefa Europa League | quarta giornata | 8-11-2018

Pronostici Uefa Europa League - terza giornata - 25-10-2018 : Andiamo come sempre ad analizzare un piccolo slot dell’intero parco gare, tenendo un occhio di riguardo per le italiane; il Milan, impegnato a San Siro con il Betis, e la Lazio nella difficile trasferta di Marsiglia.C’è poi il nostro ormai classico Girone B, con le due squadre di proprietà Red Bull impegnate contro il Celtic (Lipsia) e Rosenborg (Salisburgo).Senza tralasciare due dei top team, almeno per la competizione: Leverkusen ed ...

Pronostici Uefa Nations League - 12 ottobre 2018 : Consigli scommesse 3^ giornata : Venerdi 12 ottobre 2018 c’è un’ampia programmazione delle gara di Uefa Nations League: sono infatti ben sette le gare che andremo ad analizzare nella nostra rubrica dei Consigli per le scommesse. I due big match di giornata sono sicuramente Belgio-Svizzera e Croazia-Inghilterra.Pronostico Belgio-SvizzeraSi sfidano le due contendenti al primo posto del Gruppo 2 della Lega A della Uefa Nations League, con l’Islanda che, salvo ...

Pronostici Uefa Nations Cup - 3a giornata - 11-10-2018 : Primo slot di partite valide per la Uefa Nations Cup tra cui spiccano Polonia-Portogallo, valido per il raggruppamento dell’Italia (‘League A’) e un intrigante Russia-Svezia (‘League B’).Tanta, tantissima carne al fuoco per questo primo appuntamento di match internazionali! Eccovi i nostri Pronostici, e i consigli per la vostra schedina.Israele-ScoziaGià quasi una sorta di dentro o fuori per Israele dopo il KO di ...

Pronostici Uefa Europa League - seconda giornata - 4-10-2018 : Giovedì di coppe Europee come di consueto ricco, ricchissimo di match. La moltitudine ci obbliga come sempre a fare una discreta cesura, ed andare a pescare quelli che sono per noi i match più significativi (o quelli semplici, per aumentare un po’ i bonus!).Per questa tornata siamo andati ad analizzare le partite delle italiane, con rispettivi gironi, il girone B (Celtic, Lipsia, Salisburgo e Rosenborg, tanta roba), più due facili facili match ...

Pronostici Uefa Nations League 2018 / Scommesse e quote : Danimarca favorita sul Galles (oggi 9 settembre) : Pronostici Uefa Nations League 2018: le quote e le Scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Pronostici Uefa NATIONS LEAGUE 2018 / Scommesse e quote : focus su Ucraina Slovacchia (oggi 9 settembre) : PRONOSTICI UEFA NATIONS LEAGUE 2018: le quote e le Scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Pronostici Uefa Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite - oggi 9 settembre - : Pronostici Uefa Nations League 2018: le Quote e le scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.

Pronostici Uefa Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite (oggi 9 settembre) : Pronostici Uefa Nations League 2018: le Quote e le scommesse per le partite in programma oggi domenica 9 settembre 2018 nel nuovo torneo continentale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Pronostici Uefa Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite (fase a gironi - 8 settembre) : Pronostici Uefa Nations League 2018: le Quote e le scommesse per le partite in programma oggi sabato 8 settembre 2018, per il nuovo torneo del continente.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:15:00 GMT)

Pronostici Uefa Nations League 8 Settembre 2018 : Sabato 8 Settembre 2018, si continuerà con la prima giornata valevole per la UEFA Nations League. Alle ore 18:00, apriranno le danze Svizzera ed Islanda. Andiamo a leggere insieme i migliori Pronostici della UEFA Nations League di giornata.Pronostico Svizzera-Islanda 08-09-2018Sfida molto interessante fra queste nazionali che non hanno dato il loro meglio al Mondiale. I padroni di casa sono usciti agli ottavi contro la Svezia per una sola ...

Pronostici Uefa Nations League / Quote e scommesse sulle partite (1^ giornata - fase a gruppi) : Pronostici Uefa Nations League: le Quote e le scommesse per le partite in programma il 6 e 7 settembre per la prima fase a gironi. Si parte con Germania-Francia.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:12:00 GMT)