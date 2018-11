leggioggi

: Processo tributario telematico: le novità... - LeggiOggi_it : Processo tributario telematico: le novità... - _anutel : Processo Tributario Telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019 A stabilire l’obbligatorietà estesa a tutti è il dec… - mircomion : RT @marcomariani: Processo tributario, il vademecum sulle spese di lite. Domani con il @sole24ore c'è 'L'approfondimento del Lunedì' @c_del… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ilè attivo su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° luglio 2019. Tuttavia, anche se oggi è attivo, le parti processuali hanno la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Più in particolare, allo stato attuale, gli atti e i provvedimenti del(compresi quelli relativi al procedimento adottato con l’istanza di reclamo e mediazione) “possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163). In altri termini, la locuzione “” va intesa come la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile ...