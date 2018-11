Previsioni Meteo | serie di tempeste sul Regno Unito a partire dal weekend | piogge intense

Lanciato il 3° satellite meteorologico europeo in orbita polare : MetOp-C Previsioni più precise “fino a 10 giorni in anticipo” : Il terzo satellite MetOp, MetOp-C, è stato Lanciato a bordo di un razzo Soyuz dalla base di lancio europea nella Guyana francese per continuare la fornitura di dati dall’orbita polare per le previsioni del tempo. Con a bordo il satellite di 4.083 kg MetOp-C, il razzo Soyuz si è alzato il 7 novembre alle 01:47 (00:47 GMT). Circa un’ora dopo, lo stadio superiore della Soyuz ha messo MetOp-C nell’orbita ed è stato stabilito il ...

Meteo Roma : Le Previsioni per giovedì 8 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto sole prevalente al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Nel Lazio giornata all’insegna della generale stabilità con ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 8 novembre 2018 Sole prevalente sulla Capitale al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Anche in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.Temperature ...

Partito MetOp-C - terzo satellite europeo che migliorerà le Previsioni meteo : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Meteo - le Previsioni di domani mercoledì 7 novembre - : Vortice ciclonico in piena azione sul nostro Paese. Nessuna tregua fino a giovedì, piogge intense soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Allarme per la piena di fiumi e laghi

Meteo Roma : Le Previsioni per mercoledì 7 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel Lazio cieli per lo più irregolarmente nuvolosi su tutti i settori della regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 7 novembre 2018 Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con deboli precipitazioni associate. Nubi in transito anche in serata e in nottata ma con tempo stabile . Temperature comprese tra +14°C e ...

Conto alla rovescia per lancio di MetOp-C - il satellite meteorologico europeo per Previsioni più precise : Partito il Conto alla rovescia per il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, alle 01:47 ora italiana, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle ...

Previsioni Meteo : alta pressione sub-tropicale all'orizzonte - stoppera' la lunga fase di maltempo : Un nuovo peggioramento del tempo interesserà a breve la penisola per effetto di una perturbazione di origine atlantica in arrivo sul bacino del Mediterraneo, con piogge che bagneranno principalmente...

Le Previsioni Meteo per domani - mercoledì 7 novembre : Si comincia con piogge al Nord e al Centro, dove il tempo migliorerà nel pomeriggio, inizierà a fare più freddo

Previsioni Meteo Roma - ultime ore di piogge e fresco autunnale ma da Martedì 6 Novembre inizia un lungo periodo di bel tempo e clima mite : Previsioni Meteo Roma – ultime ore di pioggia autunnale a Roma: sulla Capitale piove a tratti da oltre 48 ore, e dopo le precipitazioni di ieri, Domenica 4 Novembre, oggi le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate su tutta la Provincia e anche negli altri settori del Lazio. Soltanto oggi, infatti, sono caduti 57mm di pioggia a Rocca Priora, 53mm a Supino, 44mm a Ceccano, 38mm a Lariano, 35mm a Sezze, 33mm a Frosinone, 29mm a ...

Meteo - le Previsioni di domani martedì 6 novembre - : Maltempo senza sosta almeno fino a giovedì. Preoccupazione per il livello di laghi e fiumi. Rischio esondazione per il lago Maggiore

Previsioni Meteo - impressionante anomalia di Caldo in gran parte d’Europa : da lunedì 12 raggiungerà anche l’Italia - sarà l’Estate di San Martino [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Meteo Roma : Le Previsioni per martedì 6 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel Lazio giornata con tempo prevalentemente stabile su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 6 novembre 2018 Nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra la sera e la notte con ...

Previsioni Meteo - caldo da record per l’Europa orientale in questa settimana : anomalie eccezionali dalla Polonia alla Scandinavia! [MAPPE] : 1/13 ...

Meteo : ciclone verso nord - ancora piogge e temporali - Previsioni per domani 5 novembre 2018 : ancora maltempo, questa volta verso il nord. ciclone in spostamento. Meteo / Il vasto vortice ciclonico che stamattina vi abbiamo mostrato in tutta la sua maestosità si sta pian piano muovendo...