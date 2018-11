ilfattoquotidiano

: Prescrizione, Scanzi a Sallusti: “Hai combattuto contro leggi ad personam? Non ricordo tue barricate su lodo Alfano” - fattoquotidiano : Prescrizione, Scanzi a Sallusti: “Hai combattuto contro leggi ad personam? Non ricordo tue barricate su lodo Alfano” - italianaradio1 : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de I… - italianaradio1 : Prescrizione, Scanzi a Sallusti: “Hai combattuto contro leggi ad personam? Non ricordo tue barricate su lodo Alfano” -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, e il direttore de Il Giornale, Alessandro, sulla riforma dellavoluta dai 5 Stelle.osserva: “La bandierina dellae dello spazzacorrotti è fondamentale e dirimente per l’elettorato M5s. Quello da cui non si può prescindere è la battaglia politica, cioè i 5 Stelle con lo spazzacorrotti vogliono dire: nei 20 anni precedenti il centrosinistra non ha fatto quello che andava fatto, noi invece attraverso questi provvedimenti vi dimostriamo che, se ci fossimo stati noi, per esempio Berlusconi non avrebbe fatto ricorso 8 volte allae Andreotti non sarebbe stato assolto per reati commessi prima del 1980. Quindi” – continua – “è un dire: noi siamo diversi dagli altri. Per tutti questi motivi faccio fatica a ...