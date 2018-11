Prescrizione | Salvini | Ok all' interno di una riforma complessiva della giustizia

Di Battista sfida Salvini : "Sulla Prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...

Prescrizione - Salvini ottimista : "Un accordo entro sera" : "Esco da qui ed entro sera risolviamo tutti i problemi". Nonostante le tensioni e incassato il sì più importante per il decreto sicurezza, Matteo Salvini è ottimista sulle sorti del governo, alle prese con la spaccatura sulla riforma della Prescrizione. "I giornali a volte scrivono cose incredibili", ha detto il vicepremier a Pomeriggio 5, "Con Di Maio lavoro e lavoriamo bene da cinque mesi, abbiamo dimostrato che le cose se si vogliono si ...

Primo ok al dl sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su Prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - Fra decreto sicurezza e trattativa sulla prescrizione, il destino della coalizione gialloverde è in ballo in una giornata importante. Giornata nella quale la Lega ha ...

Primo ok al dl sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su Prescrizione : ... il decreto sicurezza che ridisegna, fra le altre cose, buona parte della politica sulla gestione dei migranti.La fiducia del Senato, con 163 sì, erano 171 il 5 giugno, ma i voti realmente venuti ...

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a Berlusconi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5s – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Prescrizione - Salvini : “Serve riforma complessiva. Tensioni? Tra persone di buon senso la soluzione si trova” : “Scontro e stallo sulla Prescrizione? Io voglio una riforma complessiva della giustizia perché la Prescrizione è un ingranaggio di una macchina che non funziona. Ma sono certo che in qualche ora si chiude, perché tutti vogliamo che i corrotti e i corruttori e i mafiosi finiscano in galera”. A rivendicarlo, dopo aver votato la fiducia sul Decreto sicurezza, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Tra ...

Salvini - verso intesa su Prescrizione : ANSA, - ROMA, 7 NOV - "Sono certo che tra qualche ora si chiude un'intesa: tra persone di buon senso troviamo un accordo. Tutti vogliono i corrotti in galera e tempi certi dei processi. E' interesse ...

Legge Prescrizione - tensioni in maggioranza. Salvini : 'Governo non rischia' - : Il decreto sicurezza e la questione Prescrizione hanno evidenziato contrasti all'interno dell'asse Lega-M5S. Il ministro dell'Interno però precisa: "Manterremo uno per uno tutto gli impegni presi con ...

Prescrizione - Salvini : 'Cambiarla - ma tempi certi per i processi' : Matteo Salvini , in un'intervista a giornale Radio1 apre sul tema della Prescrizione: 'Sono abituato a rispettare gli impegni presi. Nel contratto di governo c'è la riforma della giustizia e la ...

Salvini : Prescrizione - ok ma tempi certi : 10.50 "Il governo manterrà uno per uno tutto gli impegni presi con gli Italiani, punto. Con buon senso e umiltà, si risolve tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Nel contratto di governo c'è la Riforma della Giustizia e la Riforma della prescrizione.L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi.Sono sicuro che troveremo una ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla Prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Ricatto M5s : Prescrizione o salta il decreto Sicurezza. Salvini sul punto di cedere : Mancano solo le convergenze parallele, per il resto c'è bisogno di tutto l'armamentario della Prima Repubblica, dei polverosi rituali della vecchia politica, per provare a salvare il governo del ...