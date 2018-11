Prescrizione | Salvini | ' Cambiarla | ma tempi certi per i processi'

Salvini : Prescrizione - ok ma tempi certi : 10.50 "Il governo manterrà uno per uno tutto gli impegni presi con gli Italiani, punto. Con buon senso e umiltà, si risolve tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Nel contratto di governo c'è la Riforma della Giustizia e la Riforma della prescrizione.L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi.Sono sicuro che troveremo una ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla Prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Ricatto M5s : Prescrizione o salta il decreto Sicurezza. Salvini sul punto di cedere : Mancano solo le convergenze parallele, per il resto c'è bisogno di tutto l'armamentario della Prima Repubblica, dei polverosi rituali della vecchia politica, per provare a salvare il governo del ...

[Il retroscena] Di Maio sfida Salvini : "Senza Prescrizione niente decreto sicurezza". Il grande gelo e il braccio di ferro tra i due ... : Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...

Ddl anticorruzione - Salvini : sulla Prescrizione troveremo la quadra : "Di innocenti in galera ne abbiamo visti tanti, quindi la prescrizione va cambiata. Voglio una giustizia che dia tempi certi, un processo non può durare dieci anni, un processo deve durare due-tre ...

Salvini : 'Prima si vota dl sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su Prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

M5s - la minaccia a Matteo Salvini : pronti a votare contro il dl Sicurezza se non passa la Prescrizione : Caos al governo per la prescrizione. Non solo è stato ancora rimandato il vertice previsto in serata tra Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , incontro che servirebbe a ...

Prescrizione - Salvini : “Bastonare corruzione ma no processi senza fine. Vertice? Stasera guardo la Champions” : “Ma quale vertice a palazzo Chigi, al massimo con un piatto di maccheroni, Stasera vedo la Champions League”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti a palazzo Madama.”Fatemi dare agli italiani il decreto sicurezza e il secondo punto saranno i processi veloci, che bastonino corrotti e corruttori, però non voglio che 60 milioni di italiani abbiano un processo che non si sa quando ...

Prescrizione - Salvini : con Di Maio e Conte troveremo la quadra : Roma, 6 nov., askanews, - 'L'unica cosa che non voglio sono processi eterni per innocenti. La Prescrizione va cambiata ma i tempi debbono essere certi. Un processo non può andare avanti due-tre anni'. ...

'Nodo Prescrizione' - vertice Conte-Di Maio-Salvini : Non è stato ancora fissato un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per affrontare il "nodo" della prescrizione. Salvini e Di Maio, infatti, stanno rientrando ...

Prescrizione - slittano i lavori : tensione M5S-Pd alla Camera. Sicurezza - Salvini : «Passerà oggi» : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, chiamate a esaminare il ddl anticorruzione e l'emendamento sulla Prescrizione hanno fatto slittare la seduta delle 11 alle 12,30,...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla Prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

