Prescrizione | Molinari Lega | “Per provvedimento così importante serve riforma della

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Dobbiamo ottenere processi veloci che condannano i colpevoli, ma dobbiamo tenere in considerazione anche che il 50% dei processi in Italia terminano con l’assoluzione dell’imputato quindi il tema è ha senso togliere lacon il rischio che potenziali innocenti restino sotto processo a vita, per questo riteniamo che unnecessiti, che stravolge il processo penale italiano, necessiti di un disegno di legge organico diprocedura penale”.il capovruppo a Montecitorio, Riccardomotiva la contrarietà del Carroccio alla modificaattraverso gli emendamenti M5s al Disegno di legge ‘anticorruzione’ L'articolo): “Perprocedura penale” proviene da Il Fatto Quotidiano.