Prato | mix di farmaci antidepressivi per far dimagrire | ginecologa sospesa

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Prescriveva mix diper fari propri pazienti. Per questo unache lavora nella provincia diè statadalla professione per sei mesi. Le pasticche da assumere erano spessocon effetto stupefacente o psicotropo e sono pericolose, oltre che vietate, se usate per scopi dimagranti. I carabinieri del Nas di Firenze, che hanno iniziato l’indagine lo scorso gennaio, coordinati dal sostituto procuratore di, Egidio Celano, hanno inoltre scoperto che la dottoressa sponsorizzava la ‘dieta miracolosa’ su internet, millantando di poter trattare, così, anche i disturbi del comportamento alimentare. Le ricette, secondo gli investigatori, risalirebbero al periodo tra il 2016 e il 2018 e sarebbero tutte regolari. La donna infatti prescriveva medicinali “destinandoli alla cura di patologie per le quali erano stati ...