Ponte Morandi | 450 milioni di danni diretti alle imprese

Il Ponte Morandi potrebbero farlo i cinesi : Il ponte Morandi nel mirino dei cinesi. È quanto filtra da Shanghai, dove il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci ha incontrato il presidente esecutivo di CCCC, il colosso cinese delle costruzioni. Nel meeting si è parlato delle grandi infrastrutture di sostegno allo sviluppo del porto di Genova, il più importante del Mediterraneo. Tra i temi toccati anche quello relativo al viadotto Polcevera crollato lo scorso 14 ...

Ponte Morandi - il triste show del perito di Autostrade a Report : Arriva il primo Report dei periti incaricati dalla Procura per le indagini sul crollo del Ponte Morandi e il cerchio sembra chiudersi pesantemente attorno ad Autostrade. Questa la notizia più importante che c’è sui giornali, oggi, a proposito della tragedia del 14 agosto. Crollo provocato dalla rottura di un tirante Secondo Pier Giorgio Malerba e Renato Buratti, scrive Il Secolo XIX (la notizia è riportata anche da La Repubblica), l’esame dei ...

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...

A 'Report' inchieste su Ponte Morandi - edicole ed emergenza maltempo : la tv del 5 novembre : Essenziale è oggi entrare nel mondo di Flaiano narratore, il meno conosciuto, affrontando la lettura del suo unico capolavoro in forma di romanzo, quel "Tempo di uccidere" scritto in soli tre mesi ...

Crollo Ponte Morandi - class action spedizionieri contro Autostrade - : Il presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, ha convocato le aziende genovesi per approvare l'azione legale collettiva: "Già danni per alcuni milioni, ma sono destinati a crescere"

Ponte Morandi - smentita la versione dell’ingegnere : “La bobina non c’entra - non è mai caduta” : "La bobina era ancora sul semirimorchio, nel proprio alloggiamento, quando il Tir è finito sotto il Ponte Morandi. Lo si capisce da come si è deformata e dallo stato del mezzo. Tutto è documentato dalle foto della polizia", spiega Silvio Mazzarello, titolare della MCM Autotrasporti proprietaria del Tir tirato in ballo dall'ingegner Agostino Marioni.Continua a leggere

Ponte Morandi - ditta smentisce la tesi su bobina : non è caduta da tir - : MCM Autotrasporti di Novi Ligure, Alessandria, nega che a causare il crollo del viadotto lo scorso 14 agosto possa essere stato uno dei suoi camion. "Il rotolo di acciaio era ancora sul semirimorchio ...

Serve un software dell'Fbi per l'inchiesta sul Ponte Morandi : L'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi si profila lunga e complessa, soprattutto per la mole di dati raccolti dalla procura di Genova e che ora bisogna mettere in correlazione tra loro. Mail, chat, documenti di ogni sorta: tutto raccolto in 60 terabyte di materiali scansionati e quelli già in formato digitale. Per dare un'idea, basti pensare che si tratta di 60 volte lo spazio che è in grado di ...

Serve un software dell'Fbi per venire a capo della montagna di dati sul Ponte Morandi : L'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi si profila lunga e complessa, soprattutto per la mole di dati raccolti dalla procura di Genova e che ora bisogna mettere in correlazione tra loro. Mail, chat, documenti di ogni sorta: tutto raccolto in 60 terabyte di materiali scansionati e quelli già in formato digitale. Per dare un'idea, basti pensare che si tratta di 60 volte lo spazio che è in grado di ...

Morandi - l'ingegnere ai pm : «Il Ponte è crollato per una bobina di acciaio caduta da un tir» : Una «cannonata», effetto della caduta da un tir di una bobina di acciaio di 3,5 tonnellate, potrebbe essere stata la causa del crollo del viadotto Morandi, il 14 agosto scorso. Ad...

Ponte Morandi - “crollo per caduta bobina d’acciaio da tir” : Un coil, una bobina d’acciaio caduta da un camion, potrebbe aver innescato il crollo di Ponte Morandi a Genova. A parlarne, come valutazione personale, sarebbe stato un testimone ascoltato nelle ultime ore come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul disastro dello scorso 14 agosto. Il teste, dopo la visione di alcuni video, avrebbe ipotizzato che il crollo del viadotto possa essere scaturito dalla caduta di ...

Ponte Morandi - nuova tesi sul crollo/ Ultime notizie - ingegner Marion "Rotolo di acciaio come una cannonata' - IlSussidiario.net : Ponte Morandi, "crollo forse per caduta bobina da tir". ingegnere Agostino Marioni sentito in procura. Le Ultime notizie sulle indagini

Crollo Ponte Morandi : una marcia per le vittime : Torre del Greco non dimentica i quattro suoi cittadini che hanno perso la vita nel corso del Crollo del ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. Il prossimo 14 novembre la città scenderà in strada ...

Ponte Morandi - Bagnasco : 'Le liti non rallentino la rinascita' : Genova ce la farà, si sta muovendo . La coesione per far ripartire la città esiste", ha sottolineato Bagnasco, il quale ha deposto fiori e visitato i tendoni degli sfollati in via Fillak. Quella ...