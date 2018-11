Pernigotti | chiude stabilimento di Novi Ligure | 100 a casa L' azienda chiede un anno di

ilmattino

: Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - nicola_pinna : Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - sole24ore : Pernigotti, la proprietà turca chiude lo stabilimento di Novi: in 100 a casa - SkyTG24 : Dite addio ai famosi gianduiotti: l'azienda #Pernigotti chiude i battenti mettendo fine a una storica tradizione do… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subirla città e l'economia della provincia'. Il sindaco dice no. 'Una decisione assurda e inaccettabile. Occorre capire le cause che ...