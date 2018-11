Pernigotti | chiude la storica azienda del cioccolato Il sindaco di Novi Ligure | “Una

ilfattoquotidiano

: Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - nicola_pinna : Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - sole24ore : Pernigotti, la proprietà turca chiude lo stabilimento di Novi: in 100 a casa - ilpost : Pernigotti chiude la storica fabbrica di Novi Ligure -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Una decisione assurda e inaccettabile. Occorre capire le cause che hanno portato la proprietà a presentare sempre solo perdite, nonostante il settore dolciario tiri. Una proprietà che non ha mai investito un euro sullo stabilimento. Ho già informato il prefetto Antonio Apruzzese e tutti i parlamentari del territorio, perché la questione deve diventare di rilievo generale ed essere trattata a tutti i livelli istituzionali con la massima attenzione”. Rocchino Muliere, ildi(Alessandria), reagisce così all’annunciata chiusura delladel. In Italia verrà mantenuta solo la rete marketing volta a sostenere la vendita, tuttavia, dei prodotti fatti in Turchia. Il primo cittadino si dice “al fianco di operai, rsu, sindacati, con i quali definire i passi successivi da fare per trovare, insieme, soluzioni alternative ...