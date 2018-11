Perché vestirsi male fa tendenza?

gqitalia

: @AlexBlackgazer @BarbieXanax @ariannabonini Giusto perché vestirsi con magliette attillate/scollate/corte e con min… - disagiofandom1 : @AlexBlackgazer @BarbieXanax @ariannabonini Giusto perché vestirsi con magliette attillate/scollate/corte e con min… - BondiSerena : RT @GiadaCiuro: Ma perché se metto le calze di martedì, la gente deve per forza pensare che sono stata chissà dove o che sto andando chissà… - glitterysl : @beyourpriority Lei SUPER pacchiana nel modo di vestirsi ?????? è stra sprecata perché ha un bellissimo viso e anche un bel fisico -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Mentre buona parte del web si preoccupa della salute di Pete Davidson post rottura con Ariana Grande – e soprattutto post nuovissimo singolo della reginetta del pop dal titolo velatissimo: Thank you, next – vale la pena prendersi cinque minuti di tempo per riconoscere al giovane comico statunitense meriti che esulano dal primato tra i trending topics di Twitter. Stando infatti all’articolo all’origine di tutto, firmato da Kenzie Bryant e pubblicato lo scorso giugno da Vanity Fair US, dobbiamo proprio a Pete Davidson la scoperta a livello mainstream della nuova ossessione del menswear nota con il nome di scumbro. Il termine, che origina dalla crasi tutta americana tra lo slang scum (feccia, rifiuto umano, spazzatura) e bro (fratello, amico, compagno), sembra essere stato coniato proprio da Bryant nella descrizione dello stile di Davidson. “Cos’è uno scumbro?” si legge ...