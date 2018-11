Perché Matteo Salvini adesso punta tutto su Susanna Ceccardi

Nave Diciotti - Perché la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini : Il pm Zuccaro ha motivato così la richiesta di archiviazione: il ritardo nell'autorizzazione a far scendere i migranti dalla Nave Diciotti è giustificato "dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti, in un caso in cui sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro".Continua a leggere