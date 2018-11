Pensioni | dal 2019 Quota 100 e Opzione Donna | Di Maio esulta | Armiliato dubbiosa

Dalle Pensioni al fisco - le riforme che viaggiano su un binario parallelo alla manovra : Nella NaDef 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio La NaDef, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e di finanza approvata dal Consiglio dei ministri il 27 ...

Pensioni - Quota 100 e tagli assegni d'oro spariscono dalla Legge di Bilancio 2019 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo relativo alla Legge di Bilancio 2019, testo che oggi approdera' in Parlamento. L'elemento, senza dubbio, più interessante è rappresentato dal fatto che tutta la materia previdenziale sia sparita dal disegno di Legge del Governo gialloverde. Nei giorni scorsi, si era gia' parlato dell'esclusione della misura Quota 100 dalla manovra finanziaria, con il vicepremier Luigi Di Maio ...

Pensioni d’oro è svolta - Di Maio ottiene il “Sì” dalla LEGA : Pensioni d’oro argomento tanto discusso, sembra essere giunto ad una svolta importante, la LEGA da il suo ok - Le Pensioni d’oro ottengono il sì della LEGA e raggiungono la commissione della legge di Bilancio. Ad essere escluse le Pensioni contributive, le Pensioni sotto i 90mila euro e le casse complementari. L’intenzione dei Cinque Stelle era chiara: “Tagliamo le Pensioni d’oro superiori ai 4500 euro netti a ...

Pensioni - Quota 100 dal 2019 : tornano le finestre per l'uscita : La riforma delle Pensioni, con l’attesa Quota 100, partira' nel 2019 e sara' accessibile attraverso alcune finestre di uscita, ripristinando così una modalita' abolita alcuni anni or sono. Per andare in pensione a 62 anni e con 38 anni di contributi, quindi, bisognera' attendere l’apertura della finestra prevista anziché, come avviene ora, il primo mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. Le regole per l’attuazione della Quota ...

Dalle Pensioni al reddito di cittadinanza : come sarà la manovra : come riportato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria il 9 ottobre in audizione alla commissioni Bilancio di Camera e Senato, la mossa vale 7 decimi di Pil l'anno prossimo, e quindi cancella in ...

Il governo vuole togliere le Pensioni ai perseguitati dal fascismo e dalle leggi razziali : Vetrina di un negozio gestito da ebrei chiuso per le leggi razziali promulgate in Italia nel 1938 (Fonte: it.wikipedia.org) Nel decreto fiscale pubblicato in Gazzetta lo scorso 23 ottobre appare anche un pesante taglio di 50 milioni di euro ai fondi destinati alle vittime del fascismo e delle leggi razziali. Assegni di circa 500 euro in media riconosciuti a poche migliaia di anziani (nati prima del 1945) a titolo di riparazione di un danno che ...

Via le Pensioni agli ebrei vittime delle leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo per motivi politici : Un taglio da 50 milioni al Fondo istituito al ministero dell'Economia, con effetto immediato. E così, a ottant'anni esatti dalle leggi razziali, la maggioranza gialloverde taglia gli assegni ...

Manovra - arriva il fondo risparmio "Pensioni d'oro" (già dal 2019) : Un contributo di solidarietà: prende forma il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe introdurre per 5 anni per i...

Pensioni - su Q100 nuove critiche dall'Inps : 'Più che riscrivere serve scrivere la Manovra' : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100 [VIDEO] continua a restare uno dei punti più discussi della legge di bilancio 2019. D'altra parte, la questione appare particolarmente delicata visto che l'esecutivo ha basato una parte importante della propria campagna elettorale proprio sul superamento della legge Fornero. Un obiettivo sul quale si inizia a lavorare con un meccanismo che dovrebbe coinvolgere inizialmente fino ...

Quota 100 e Riforma Pensioni 2019/ Dal Governo somma di obiettivi insostenibile secondo Damiano : Quota 100 non è il solo intervento in tema di Riforma delle pensioni che il Governo vuole varare. Ma per Cesare Damiano le risorse stanziate non bastano per tutto(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:31:00 GMT)