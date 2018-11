Pay tv | Sky compra il “cuore” di Premium da Mediaset

Sky : Nicola Maccanico nuovo Vice Presidente dell’Area Programmaning. Antonella D’Errico si occuperà anche dei canali Pay : Nicola Maccanico Con l’uscita di Andrea Scrosati, Sky Italia annuncia alcuni importanti cambiamenti organizzativi nelle aree Programming e Sky Media, Digital & Data. Nicola Maccanico con la nomina di Executive Vice President per l’area Programming assumerà la responsabilità della Direzione, mantenendo ad interim il suo attuale ruolo di CEO della società di distribuzione cinematografica Vision Distribution. Il rapporto professionale di ...

Skype UWP : implementato per tutti il supporto ai pagamenti PayPal : La UWP di Skype si è recentemente aggiornata sul Microsoft Store introducendo per tutti gli utenti Windows 10 la funzionalità “My Money” approdata nel programma Insider alcuni giorni fa. La nuova versione, numerata 14.32.55.0, permette quindi lo scambio di denaro fra due contatti mediante i pagamenti PayPal. Vale la pena sottolineare che, di per sè, la feature risulta totalmente gratuita tuttavia potrebbero essere applicati dei ...

Skype - invio di soldi su Windows 10 con integrazione Paypal. Ulteriore nuovo sistema pagamenti digitali : Al via nuova possibilità di pagamento con Paypal tramite Skype anche per gli utenti Windows 10: come funzionerà e novità

Skype UWP : implementato il supporto ai pagamenti PayPal [Anteprima] : La UWP di Skype si è recentemente aggiornata sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 che hanno abilitato la modalità di Anteprima dalle impostazioni dell’app. La versione, numerata 14.32.42.0, introduce la funzionalità Transfer Money annunciata circa un anno fa per gli smartphone Android e iOS che permette lo scambio di denaro fra due contatti mediante i pagamenti PayPal. Vale la pena sottolineare che, di per sè, la feature ...

Sky : Comcast vince l’asta per acquisire la Pay tv di Murdoch : Brian L. Roberts, AD Comcast La guerra di mercato è arrivata ad un punto decisivo: Sky non sarà più nelle mani di Rupert Murdoch. Con una super offerta da circa 40 miliardi di dollari (30 miliardi di sterline), Comcast ha infatti vinto l’asta per acquisire il 61% delle azioni dell’emittente satellitare, battendo la concorrenza della 21st Century Fox. Per completare l’operazione sarà necessario l’ok degli azionisti, che ...

Sky - a Comcast il primo round : battuta Fox all’asta per la Pay-tv : Comcast ha battuto la Fox di Murdoch nel primo round superandone l'offerta. Ora si attende il verdetto dei soci, previsto per l'11 di ottobre. L'articolo Sky, a Comcast il primo round: battuta Fox all’asta per la pay-tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky Go non funziona nella serata di Champions : arrivano le scuse della Pay Tv : Problemi di visione per chi ieri ha utlizzato Sky Go per vedere la Champions League: la Tv di Murdoch si è scusata con i clienti L'articolo Sky Go non funziona nella serata di Champions: arrivano le scuse della pay Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

