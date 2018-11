Paul Pogba | «Ronaldo fa gol come bere un bicchiere d' acqua»

Paul Pogba sulla Juventus - sullo United e la 'chiave per la vita' : Ogni razza si è riunita, tutti ci siamo abbracciati e baciati; è stato meraviglioso, ed è ciò che il calcio può dare alle persone di tutto il mondo. Accedi per guardare gratuitamente gli highlights ...

Paul Pogba ed il suo amore per la Juventus : “Torino è casa mia” : Paul Pogba si appresta a tornare in campo all’Allianz Stadium da avversario, il suo United affronterà la Juventus nel ritorno di Champions League “Sarà un enorme piacere tornare, Torino è casa mia, è il posto in cui ho segnato i miei primi gol da professionista“. Paul Pogba si prepara a tornare all’Allianz Stadium, stavolta con la maglia del Manchester United, da avversario della Juventus. Il calciatore francese, ...

Juventus - Nedved strizza l'occhio a Pogba : "Paul è uno dei più forti al mondo" : Pogba? Paul è uno dei migliori al mondo, ottimo giocatore ma è del Manchester, inutile parlarne, gennaio è lontano, per gennaio c'e ancora tempo'.

Paul Pogba 'torna alla Juventus - ecco la prova'. La foto che fa impazzire il calcio : ecco la prova del ritorno di Paul Pogba alla Juventus . In tempi social, basta una foto per scatenare il gossip di calciomercato: il francese del Manchester United, esploso in bianconero dal 2012 al ...

Manchester United - Paul Pogba lancia un messaggio a Mourinho : 'Dobbiamo attaccare di più' : "attaccare, attaccare e ancora attaccare". Un mantra che Paul Pogba ha ripetuto tre volte dopo il deludente pareggio casalingo del Manchester United contro il Wolverhampton in Premier League . L'1-1 ...

Paul Pogba contro Josè Mourinho : il calciatore critica le scelte dell’ex Special One : Paul Pogba contro Josè Mourinho, un duello serrato che porterà inevitabilmente all’addio di uno dei due a fine stagione Paul Pogba contro Josè Mourinho, ancora una volta. Il calciatore francese, e non solo lui, non amano i metodi dell’ex Special One, troppo difensivista e poco spettacolare per i gusti di Pogba. Il pareggio dello United contro il Wolverhampton non è andato giù al ‘Polpo’ il quale ha tuonato nel post ...

Manchester United - Paul Pogba sta tornando : rete da favola allo Young Boys : Paul Pogba si è messo in luce durante la serata di Champions League con una rete davvero fantastica nella gara del suo United Paul Pogba sta pian piano tornando ai suoi livelli abituali. Il centrocampista del Manchester United, ieri sera ha massacrato gli Young Boys con due reti ed un assist, nel 3-0 finale per la squadra di Mourinho. Il primo gol del francese è stato davvero splendido, una perla di classe e potenza con il suo sinistro che ...

Paul Pogba offerto alla Juventus - : Il campione del mondo è stato ripetutamente criticato da leggende del Manchester United e del calcio inglese. Tra queste Paul Scholes : 'Manca un leader nella squadra: pensavamo Pogba potesse esserlo,...