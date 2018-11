Pasternak e Cvetaeva Quel carteggio fantastico tra desiderio e ossessione

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Non credo ci sia altra letteratura al mondo, oltre ala russa, il cui rapporto con la vita sia così stretto, così spiritualmente incendiario. Nessun'altra letteratura sente così visceralmente lo smarrimento dell'uomo nel mondo - uno smarrimento che però gli fa percepire la propria terra come una Madre, perchéla terra è una promessa (la promessa), un paradiso, ma inguaribilmente ferito. Nessun'altra letteratura, comela russa, vive la parola come l'investitura di una profezia, come un'annunciazione, una chiamata, la necessità di chi si sacrifica per undi santità. Credo sia per questo che Davide Brullo, in Italia un autore assolutamente atipico, fuori da ogni canone possibile, vi sia legato tanto intimamente.Pubblicando ora Un alfabeto nella neve. Borise Marina: ilritrovato (Castelvecchi, pagg. 156, euro 12,50) vuole porre un sigillo ...