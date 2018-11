Passa con la fiducia al Senato il dl sicurezza | ma si consuma lo strappo dei 5 dissidenti

UeD oggi - Sossio e Ursula scontro : un gesto dell’Aruta non Passa inosservato : Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula nuovo scontro: un gesto del cavaliere non piace Nuovo scontro tra Sossio e Ursula a Uomini e Donne. Ancora una volta i due, ex partecipanti di Temptation Island Vip, si sono ritrovati a combattere l’uno contro l’altra in studio. Un’accesa discussione che ha portato nuovamente l’Aruta nel mirino […] L'articolo UeD oggi, Sossio e Ursula scontro: un gesto dell’Aruta non passa ...

Dl sicurezza - ok dal Senato con 163 sì : il testo Passa ora alla Camera - Tre voti 'dissidenti' tra le fila M5s : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Passa la fiducia con qualche voto in meno ma la maggioranza tiene : Roma, 7 nov., askanews, - Sono otto i voti che sono mancati alla maggioranza nell'appello nominale per la fiducia al Senato sul decreto sicurezza, rispetto all'unico precedente in questa legislatura: ...

Dl sicurezza - ok dal Senato con 163 sì : il testo Passa ora alla Camera : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Champions League - Tottenham ok con Kane. L'Atletico sorPassa il Dortmund : Stella Rossa-Liverpool 2-0 Napoli-Paris Saint Germain 1-1, leggi la cronaca, Classifica : Liverpool 6, Napoli 6, Paris Saint Germain 5, Stella Rossa 4. Moussa Marega festeggia il raddoppio del Porto. ...

M5s - la minaccia a Matteo Salvini : pronti a votare contro il dl Sicurezza se non Passa la prescrizione : Caos al governo per la prescrizione. Non solo è stato ancora rimandato il vertice previsto in serata tra Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , incontro che servirebbe a ...

Ricci di mare : al via la raccolta - confermati i vincoli in vigore nella Passata stagione : La stagione di pesca dei Ricci di mare partirà il 15 novembre, con la conferma delle regole approvate lo scorso anno e un impegno ancora maggiore nella lotta all'abusivismo. È la sintesi dell'incontro ...

BRASILE - RONALDINHO SENZA SOLDI 'HA SOLO 6 EURO SU CONTO IN BANCA'/ Passaporto ritirato : guai con la giustizia - IlSussidiario.net : RONALDINHO SENZA SOLDI: Secondo i media brasiliani l'ex calciatore avrebbe solamente sei EURO sul proprio CONTO bancario. Ma ci sono dubbi...

Sinead O'Connor - post deliranti sui social : 'Non voglio più Passare del tempo con persone bianche' : ... culminato con due eventi che tra il 2016 e il 2017 l'hanno riportata - suo malgrado - al centro della cronaca: nel maggio del 2016 la cantautrice postò un inquietante messaggio su Facebok e subito ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - anticipazioni ultima puntata 12 novembre : il Passato di Lojacono torna a bussare alla sua porta : Anche per quest’anno il finale è dietro l’angolo. I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha portato nel prime time di Rai1 intrecci familiari, casi da risolvere la vita personale dei protagonisti di questo crime corale che ha conquistato milioni di italiani. Lojacono ha detto no a chi lo minaccia ma ha dovuto mettere da parte il suo rapporto con la Piras dopo il ritorno a casa sua della figlia Marinella, mentre Francesco combatte ancora per ...

Castel Volturno – La conferenza di Ancelotti LIVE : “Servirà qualcosa di straordinario - la partita d’andata è il Passato” : Alla vigilia di un match importante come quello contro il Psg, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha parlato della partita e delle difficoltà che incontrerà il Napoli: “Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato al meglio dopo la partita di mercoledì. Sappiamo quel che dobbiamo fare: l’ambiente è carico nella maniera […] L'articolo Castel Volturno – La conferenza di Ancelotti LIVE: “Servirà ...

Sequestrata Passata di pomodoro - la frode con la data di scadenza allungata : Scoperta da carabinieri un maxi frode con passata di pomodoro la cui data di scadenza era stata illecitamente allungata. L’episodio è venuto alla luce nel corso di controlli condotti dai militari del reparto Tutela Agroalimentare di Salerno in collaborazione con il personale del Noe in un’azienda di Nocera Inferiore Sa ed ha portato al sequestro di oltre 200 tonnellate di passata di pomodoro la cui data di scadenza era stata manomessa. Una ...

Simona Ventura e il Passato con Bettarini : «Sapevo dei tradimenti ma stavo zitta» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookSimona Ventura tra presente e passato. La conduttrice, reduce dal successo del nuovo Temptation Island Vip, ha fatto pace col secondo (e cioè con l’ex marito Stefano Bettarini) mentre il suo attuale status sentimentale è un po’ incerto. A Verissimo la 53enne ha confermato di stare vivendo un momento di crisi con Gerò Carraro, dopo otto anni d’amore. «Io lo amo», ha rivelato nella puntata ...

Concorsi docenti - si cambia : ritorno al Passato che profuma di Lega : ritorno al passato per il sistema di reclutamento dei docenti: cancellato il fit e i Concorsi saranno più snelli. Ancora una volta la Lega detta le condizioni sulle riforme della scuola. Concorsi più snelli: prof molto giovani con zero ore di tirocinio Si, sarà proprio così: i Concorsi saranno aperti a tutti, i vincitori potranno essere di fatto neo laureati in erba ma con poca esperienza per stare dietro una scrivania a scuola. Questa compagine ...